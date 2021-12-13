台北當代工藝分館火燒作品「1個月內協商完成」　李永得：一定負責

▲北市當代工藝設計分館當天3樓起火畫面。（圖／記者黃彥傑攝）



記者許展溢／台北報導

台北當代工藝設計分館12月3日火警，災損傳出約5萬，遭文史工作者陳仕賢不滿怒轟，該館隸屬於文化部，造成千萬損失都不提？2週過去，文化部長李永得今（13日）表示，仍跟工藝家協商中，並強調5萬元是當時消防單位估算，一定會負責，後續將持續與藝術家協商，1個月內會有結果。

立法院教育文化委員會今審查111年度文化部及所屬單位預算案，並進行詢答。立委萬美玲質疑，事件過2星期，難道只是丟給保險公司跟消防單位？且當時對外稱災損只有5萬到底誰統計？怒批引起工藝家很大反彈，工藝品難道不值錢、沒價值？為何第一時間沒有馬上傳達詳細的正確資訊並道歉。

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李永得說，5萬元是消防單位初步估計，並不是工藝中心跟文化部估計，5萬也是針對建物損失，工藝品還沒有記錄，第2天也邀集有進駐的工藝家，共同開說明會會討論後續處理狀況，毀損有40幾件，煙燻變成污染的170幾件，共260幾件作品。

萬美玲認為，至今沒聽到文化部哪一個人正式出面道歉，李永得表示，由於調查要1個月，但時間不能等，火災現場開放後，跟相關人員便開始積極處理，日前在南投頒工藝成就獎時已有公開表達歉意。李永得強調，後續一樣會負責，不管工藝家有無保險都會處理，同時持續協商，並承諾1個月內會有結果。