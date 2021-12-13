文化部要發聖誕禮物了？　李永得曝「學生版藝Fun券」月底規劃完成

▲李永得表示，學生版藝fun券月底就會規劃完成。（圖／記曾筠淇攝）



記者許展溢／台北報導

12月3日文化部長李永得指出，未來振興藝文措施上「能夠慢慢地常態化」，立委張廖萬堅今（13日）再提及此事，並追問學生版的藝Fun券何時能規劃完成？李永得說，月底就可以了。

立法院教育文化委員會今審查111年度文化部及所屬單位預算案，並進行詢答。張廖萬堅表示，藝Fun券受到很大歡迎，以1.0來看，發了260萬份，預算15.6億，很大部分在圖書出版支出，2.0預算18.8億，消費統計高達98、99%，是非常高的。

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張廖萬堅提到，不分黨派很多委員都支持「常態化」，根據相關法令中央可補助學生觀賞藝文表演等，並認為有了觀賞習慣，成長後會覺得是生活一環，除政府補助，以後這些學生自己就有消費習慣，因一場表演可能留下的影響更大，文化部應跟行政院爭取。

李永得則透露，正在規劃方向是，確實月底會先就這一波藝FUN券先做嘗試，會有新的做法出來，「會有好消息」，但不是直接發放，「方法差不多了，做測試可不可行」。

張廖萬堅指出，學生估計有412萬人， 若按照藝Fun券600元發放，預算24.72億，其實負擔不太大，對於文化藝術表演產業卻是非常重要，並問李永得說的好消息有跟他的差很多？李永得強調，規模沒這麼大，但今年會做些嘗試，長久方向「以學生為主體」 ，怎樣結合民間跟政府一部分預算共同投入。

至於月底會宣布這件好消息？李永得強調，月底只是針對這次紓困預算進一步測試，但學生版的規劃何時完成？李永得則說「月底就可以了」，這讓張廖萬堅說，聖誕節快到了，希望是學生們的聖誕禮物。