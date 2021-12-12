新北淡水「耙文蛤」重生　漁業文化傳承歷史軌跡

▲新北淡水河口「耙文蛤」重生，漁業文化傳承歷史軌跡。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

淡水河口有句地方順口溜「夏耙文蛤、冬撈鰻苗」，很多人可能不知道淡水河口的文蛤遠在40多年前也是頗負盛名，早期淡水河口盛產文蛤，所採捕的文蛤相傳是於日據時代由日本人引進，當時淡水水產會多田會長發現該處的砂地地形相當適合文蛤生長，就從日本九州佐賀縣引進文蛤放養。

光復後，淺海養殖文蛤興起，但因人工繁殖技術尚未建立，淡水河口成為文蛤養殖的主要供苗來源，天然種苗供不應求，然隨著淡水河水文環境改變，文蛤產量逐年減少，往日淡水河口百船聚集捕文蛤的景象也逐漸消失，直到今日到了夏季，仍有少數淡水漁民從事耙文蛤漁業，要將淡水地區特有的漁業文化給傳承下去。

▲漁民黃振興是淡水「耙文蛤」漁業世家第三代。

漁業處表示，現年43歲，榮獲優良漁民的黃振興是淡水「耙文蛤」漁業世家第三代，熱愛大海的他，更立志要將其淡水地區特有的耙文蛤傳統漁法傳承下去。每年五月到十一月，只需使用簡單漁具及天然潮水就可以捕獲。捕撈工具為四個大釘耙，在漲退潮時，將小舢舨駛至文蛤產區，在船的一側放釘耙至水中，並將耙面逆向，利用潮水帶動船隻，讓文蛤落於耙中。

漁業處說，為避免船前進速度太快，漁夫在船另一端拋下四至六個大竹簍，減緩水流速度。每隔幾分鐘就將釘耗拿起，撿起其中的文蛤，再拋回水中，避免釘耙中物品過多影響船的前進。通常一個潮流可進行兩個小時，量多時可收獲數十斤，整個捕撈過程饒富趣味。

▲民眾體驗文蛤放流活動。

漁業處長張麗珍表示，漁業文化是先民的軌跡，也是歷史的紀錄，近年來隨著淡水河水文環境的改變，文蛤產量逐漸少，為保留這傳統的耙文蛤漁業文化，每年漁業處及淡水區漁會都會在淡水河口進行文蛤苗增殖放流計畫，復育在地文蛤族群資源，延續淡水河早期的耙文蛤文化。

張麗珍說，近年來漁業文化已開始受到國人的重視，我們可以從參與淡水河文蛤放流體驗中獲得身心之享受、學習知識，漁業文化也會在參與者的回饋之中，加以充實推展，透過人工繁殖與放流，重現淡水河文蛤的昔日盛況。

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