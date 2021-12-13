疑車速過快失控　22歲男大生撞分隔島彈撞外牆喪命

記者張君豪／台北報導

12月9日凌晨0時45分許，一名仍在就讀台北市中國科大盧姓學生（22歲）駕駛自用小客車搭載兩名友人，開車行經建國高架道下匝道往辛亥路車行地下道，行經時疑車速過快駕駛失控，車頭先撞上內側分隔道後，因撞擊力道過大，車輛再向右撞擊牆面後才停止，車頭及右側車身毀損嚴重。駕駛人盧姓大學生因頭部重創顱內出血，送醫急救不治身亡。

▲▼盧姓大學生疑因車速過快自撞分隔道後顱內出血身亡。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

轄區中正二警方護報到場處理，發現自撞死亡車禍的肇事車輛，後座尚有劉姓、謝姓兩名友人，兩人傷勢並無大礙。兩名乘客驚魂未定向警方表示，3人在林森北路吃完宵夜後準備返家，不清楚為何車輛會撞上分隔島，其中劉男僅21歲，目前仍在文化大學就讀。

中正二警分局成立專案小組調查該起死亡車禍，經調查駕駛人血液測定值並無酒精反應，警方仍對肇事原展開蒐證，並調閱路口監視器釐清肇事原因。

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