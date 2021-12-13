快訊／指揮中心宣布：二級警戒延長到12／27

記者趙于婷／台北報導

因應國際間新變異株Omicron威脅，中央流行疫情指揮中心經與相關單位溝通討論及評估後，於今（13）日宣布，自今（2021）年12月14日至12月27日維持疫情警戒標準為第二級。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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發言人莊人祥表示，二級延長維持現行戴口罩規定，外出時應全程佩戴口罩，但符合以下情形，得免戴口罩，而本次延長警戒，並未做其他防疫措施放寬調整。

莊人祥表示，根據目前防疫規定，外出時有飲食需求，得免戴口罩，於指揮中心或主管機關指定場所或活動，如符合相關防疫措施，得暫時脫下口罩；而營業場所及公共場域維持應遵守實聯制、量體溫、加強環境清消、員工健康管理、確診事件即時應變。

下列場合得免戴口罩（但應隨身攜帶口罩，且如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩。）

1.於室內外從事運動、唱歌時。

2.於室內外拍攝個人/團體照時。

3.單人或多人進行直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動正式拍攝或進行時。

4.農林漁牧工作者於空曠處（如：田間、魚塭、山林）工作。

5.於山林（含森林遊樂區）、海濱活動。

6.於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕場合。