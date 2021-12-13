北市錢櫃KTV酒客打群架　警遭嗆聲推擠！噴辣椒水逮12人

記者張君豪／台北報導

9日凌晨1點20分台北市中華路一段錢櫃KTV發生酒客打架衝突，轄區中正一警方獲報後出動約20名快打警力到場維安，但警員到場後酒客因酗酒泥醉不服警方取締，居然在場大聲嗆聲並推擠警員，警員立刻透過無線電增援，警方當場逮捕12名涉案人返回警所，其中並查獲一名毒品通緝犯，警方偵訊後均依妨害公務等罪嫌送辦。

▲中華路錢櫃KTV9日凌晨發生酒客鬥毆，警方到場制止。（圖／記者張君豪翻攝）

▲中華路錢櫃KTV9日凌晨發生酒客鬥毆，警方到場制止。（圖／記者張君豪翻攝）

中正一警方表示：案發時警員底打中華路錢櫃時，發現KTV一樓發生口角推擠，警員上前制止也被喝醉的消費者出手阻擋，警方立刻呼叫快打部隊到場處理，警員並使用辣椒水壓制情緒激動的酒客，並當場逮捕12人，警方訊後認定他們觸犯妨害公務、傷害、社維法並依規定送辦。

警方呼籲，民眾飲酒歡唱本是樂事，但呼籲適量飲酒避免脫序鬧事引發糾紛衝突，未來將會在這些易發生衝突消費場所加強警員臨檢密度，希望能有效降低衝突發生。

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