賴清德完成100場四個不同意公投說明　蘇貞昌也衝了70場演說

▲民進黨公投說明會，台南場邀請總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

面對1218四項公投，民進黨在總統蔡英文號召下全黨總動員，12日更在台南召集超過4萬民眾造勢，而副總統賴清德也在今天完成100場說明會，而年過70的行政院長蘇貞昌依舊很衝，同樣完成70場演說。

針對1218的四項公投，民進黨強力訴求「四個不同意」，蔡英文12日在台南舉行造勢活動，現場吸引超過4萬人參與，空拍照片曝光相當震撼。

此外，賴清德也全力投入本次公投說明的工作，不論大型、小型說明會，他都來者不拒，甚至只是參與廟會活動，在離開前看到幾十人聚在一起，他就主動「找麥克風」，即席舉行公投說明會。

賴清德在12日回到他的台南大本營，完成他個人第100場說明會。他說，上午先到苗栗跟立委羅致政、議員陳品安會合開講，接著前往新竹與市長林智堅、總召柯建銘一起說明公投的意義。

接著，賴清德下午回到熟悉的台南，跟總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、台南市長黃偉哲等人，一起喊出「四個不同意」，守護台灣的公投主張。

賴清德說，府城不只是人文薈萃的古城，更是台灣重要的民主聖地，這裡孕育出溫暖正直、熱情果敢的住民，長期以來，台南鄉親都是台灣民主最堅實可靠的後盾。

除了賴清德全力拼公投之外，年過70歲的蘇貞昌，今天也回到熟悉的屏東，在上萬鄉親面前，完成他個人第70場公投說明會演講。

蘇貞昌說，上午在新竹孔廟廣場向滿場市民說明、下午見證台南兩萬鄉親的熱情、最後衝向自己的故鄉屏東，向最栽培我的鄉親報告，「我要深深感謝大家，甘願犧牲假日與家人出遊的時間，一同關心台灣的未來。」

蘇貞昌表示，12月18日的公投，決定的不是政黨的勝負，而是人民要做主人、一起決定國家的政策、影響台灣的未來。

▼民進黨公投說明會，台南場邀請總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌。（圖／民進黨提供）

