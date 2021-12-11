姚文智忙拍白色恐怖電影　賴清德特地選在「國際人權日」探班

▲賴清德10日探班姚文智。（圖／翻攝自Facebook／姚文智）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨前立委姚文智宣布退出政壇後，近日擔任出品人，忙著參與拍攝電影「流麻溝十五號」。由於該片是部「直面」白色恐怖歷史的人權電影，姚文智對於副總統賴清德選在12/10國際人權日，帶著熱呼呼的石門粽探班劇組，讓他直呼，自己拍人權電影也幾乎忘了這個日子，但終日奔波的賴清德心裡仍掛著這件事，「很不簡單，卻又很簡單」。

姚文智11日下午在臉書表示，感謝賴清德來三芝片場，讓劇組備受鼓舞，而熱呼呼的石門粽，「大家吵著天天都要有，有幾個傢伙甚至一下子吞了三個」；但更觸動他的是，賴清德特別選在12月10日來關心「流麻溝十五號」這部人權電影。他透露，賴清德在探班時說，「拍這部片很不容易，他一定要來加油打氣！」

姚文智也說，「忙碌的日子，連在拍人權電影的我也幾乎忘了這個日子，終日奔波的賴副清德兄，心裡仍掛著這件事，很不簡單，卻又很簡單。」

除了探班外，賴清德也與姚文智、劇組一同合影，但相當低調。姚文智表示，他自己很喜歡這張照片，因為從左二起是導演周美玲、導演張永昌、攝影家謝三泰、原著作者曹欽榮，這幾個文字影像紀錄出類拔萃的人物，拍攝者陳九也是專業劇照師，「他們都聽我的指令，此刻，我終於當了導演」。

姚文智還說，賴副不愧是明星臉，有他入鏡，加上阿憲搭的100％還原50年代綠島集中營，就拍出了符合劇組夥伴説的「地表最強探班」的照片。