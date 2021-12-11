公投前黃金週三重造勢　蔡英文：台灣不能倒退嚕

▲蔡英文今晚出席新北三重公投說明會。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／新北報導

1218公投倒數，在投票黃金周首日晚間，身兼民進黨主席的總統蔡英文11日親赴新北市三重區公投說明會。她談及，台灣不能「倒退嚕」，應該走向潔淨能源，用天然氣來代替燒煤炭，用綠能來代替核四，必須讓公投品質更好、深化民主，也應該遵守國際貿易規範，呼籲支持者對重啟核四、三接遷離（珍愛藻礁）、公投綁大選、反美豬（反萊豬）投下4張不同意票。

蔡英文、行政院長蘇貞昌與桃園市長鄭文燦在結束民進黨「四個不同意，台灣更有力」公投說明會台中場後，今日晚上也受邀來到新北市三重區，出席立法委員余天主辦的「台灣隊站出來，不走回頭路」公投說明會，新北市黨部主委何博文、市議員陳啟能、李坤城、李倩萍、彭佳芸等人，和資深媒體人鄭弘儀也都一一上台，向新北市鄉親說明1218四項公投案相關的政府政策，以及民進黨「四個不同意」的公投訴求。

鄭文燦今天火力全開痛批，北台灣5個縣市首長，沒有一個為重啟核四背書，國民黨主席朱立倫在當新北市長時說「沒有核安就沒有核四，只要他在的一天，核四不會運轉」，現在當國民黨主席，卻說「台灣要核電，核四要重啟」，哪個朱立倫才是真的？他呼籲，不能為了政治，讓台灣陷入核災的風險、核廢料無處去，「重啟核四」這題，要拜託大家投下不同意。

鄭文燦指出，7年前，國民黨為了彌補電力缺口，在桃園大潭電廠擴建三個機組，同時也興建三接，那時候國民黨的字典裡沒有藻礁、海岸保護，是蔡英文上任後，推翻國民黨的方案，為了保護海岸、藻礁，只用了原本規劃10分之1的土地，也把三接外推，讓藻礁跟三接共生雙贏。

蔡英文也說，台灣應該朝世界潮流方向走，走向潔淨能源，因此，2016年開始政府推動能源轉型，希望可以發展綠能、降低空污，讓未來用電更乾淨，「用天然氣來代替燒煤炭，用綠能來代替核四，能源轉型是台灣很重要的工程，如果沒有達成這個工程，台灣將來走不出去」。

蔡英文說，「我們花了那麼多錢、那麼多時間，但是核四從來沒有為我們發過一度電，所以我們不要再寄望核四了，不能倒退嚕、不走回頭路，重啟核四這題，一定投不同意。」

此外，蔡英文表示，這兩天，美國邀請全世界的民主國家，舉行民主峰會，台灣也受到邀請，因為台灣的民主發展是一個典範，民主要進步、要繼續前進，就是要有一個好品質的公投，所以希望公投跟大選可以分開，不過這次有人提議，在公投題目寫了一題「公投綁大選」，對她來說，這就是「倒退嚕」。

蔡英文談及，經濟要發展，企業要用電，台灣不但要能源轉型，還要穩定供電，如果沒有第三接收站，能源轉型轉不過去，北部供電不能穩定，經濟發展會受到影響；她並指，台灣是一個貿易國家，台美為什麼今年恢復TIFA，是因為去年宣布開放美國豬肉進口，「我們要尊重國際貿易的規定，美國豬肉的進口，只要符合國際標準，我們就要讓他進口」，這樣國際就會對台灣有信心，會支持台灣加入國際組織。