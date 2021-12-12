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卓冠廷鶯歌宣講公投　黃捷助陣：核四花3000億卻1度電都沒發

▲▼高雄市議員黃捷北上跟民進黨市議員參選人卓冠廷一同宣講公投四個不同意。（圖／卓冠廷臉書）

▲高雄市議員黃捷北上跟民進黨市議員參選人卓冠廷一同宣講公投四個不同意。（圖／卓冠廷臉書）

記者陶本和／台北報導

新北市議員參選人卓冠廷12日邀請高人氣的高雄市議員黃捷一起在鶯歌陶瓷博物館前宣講「公投四個不同意」。黃捷表示，在核四所在的新北特別有感觸，幾十年花了台灣3000多億，卻1度電都沒發過，讓新北市承受核安和核災風險。

卓冠廷表示，這個週末黃捷特別北上，跟他一起在鶯歌陶瓷博物館前宣講「公投四個不同意」，也一起到在地的祥軒體驗DIY手繪青花瓷盤，感受鶯歌豐厚的陶藝文化。

黃捷在宣講時表示，今天到核四所在的新北，特別有感觸，核四幾十年來花了3000多億，1度電都沒有替台灣發過，卻讓整個新北市都要承受核安、核災的風險。

卓冠廷表示，他也帶著黃捷到三鶯地區走走，介紹他的家鄉，並且拜訪鶯歌在地優秀的年輕陶瓷藝術家，並在藝術家的指導下，體驗青花瓷彩繪。

卓冠廷說，黃捷告訴他，自己跟妹妹都很喜歡鶯歌，她妹妹還曾在鶯歌體驗捏陶，這次自己來體驗畫青花瓷盤，非常有成就感。卓冠廷表示，希望大家有機會可以到鶯歌，逛逛老街、親自做一個屬於自己的陶瓷作品。

▲▼高雄市議員黃捷北上跟民進黨市議員參選人卓冠廷一同宣講公投四個不同意。（圖／卓冠廷臉書）

▲▼高雄市議員黃捷北上跟民進黨市議員參選人卓冠廷一同宣講公投四個不同意。（圖／卓冠廷臉書）

▲▼高雄市議員黃捷北上跟民進黨市議員參選人卓冠廷一同宣講公投四個不同意。（圖／卓冠廷臉書）

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