美台商會會長示警：反美豬有負面影響　「背棄承諾自然有後果」

▲美國商會70週年慶，蔡英文跟AIT處理孫曉雅一起吃美牛漢堡餐。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

面對1218四項公投，其中藍營推動的反萊豬議題，遭認證將影響台美貿易等對外關係。美台商會會長韓儒伯12日更於台灣媒體投書，明確點出這攸關台灣國際經貿的未來，台灣如果背棄豬肉進口自由化的承諾，從而對台灣與美國的關係帶來負面影響，則將自然會有後果。

韓儒伯在文中點出，前總統馬英九在10年前開放含有萊劑的美國牛肉進入台灣市場，消費量也穩定增加，且未有任何台灣人民食用美國牛肉有健康問題發生。他強調，含有萊劑的肉品在美國和世界各地都被大量消費，由此可見各國人民都認為其安全無疑。

韓儒伯指出，假設台灣片面宣稱含有萊劑的美國豬肉不安全且應該被禁止，但同時又認為含有萊劑的美國牛肉安全，可以在台灣的餐館和家中安全食用，這顯然不合邏輯。

韓儒伯認為，美國對這種矛盾立場的結論是，「這根本不是健康議題，而是國內的政治角力，美國產品因此被迫成為政治籌碼且遭受到不公平的待遇。」

韓儒伯說，台灣應該思考台灣期待成為國際貿易環境的重要一員，還是中國經濟軌道的一部分，台灣這樣擁有全球領先產業的貿易巨頭，不應再當旁觀者，任由他人作出影響民眾和國家未來的決策。

韓儒伯表示，台灣必須在這些討論和辯論中，擁有發言權，以確保台灣在國際經濟體系上被公平對待，「為了在國際貿易談判桌上佔有一席之地，台灣必須被視為誠實可靠的夥伴，履行對國際貿易所作出的承諾，事關相互信任。」

韓儒伯直言，即將到來的萊豬公投所造成的影響將不僅是對台灣國內，這是一個雙邊貿易議題，美方當然也會有其立場與觀點。

他強調，美國和台灣因為農業議題經歷了15年僵持不下的貿易關係，蔡英文終於邁出了正確的步伐，履行開放台灣市場的承諾，因此貿易關係也朝著積極的方向發展。

韓儒伯示警，如果台灣因為政治因素通過即將到來的萊豬公投，背棄豬肉進口自由化的承諾，從而對台灣與美國的關係帶來負面影響，則將自然會有後果。

▼總統蔡英文出席美國商會活動，與美國商會會長、AIT處長一起吃美國牛。（圖／總統府提供）

