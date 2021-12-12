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全國最原住民氛圍聖誕樹　台東波浪屋點燈

▲全台最具原住民氛圍聖誕樹，於波浪屋點燈。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲全台最具原住民氛圍聖誕樹，於波浪屋點燈。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導　　

一年一度的聖誕節即將到來，台東縣政府於12月11日至12日在TTStyle原創館波浪屋舉辦「2021波浪聖誕嘉年華」，並於11日晚間6時由縣長饒慶鈴及貴賓共同點燈。縣長表示，波浪屋不僅有許多原民手做工藝及美食店家進駐，也成為近年打卡熱點，今年特別邀請2位原民工藝師共同創作聖誕樹，未來也將持續辦理波浪屋聖誕嘉年華，歡迎民眾來台東感受聖誕氛圍與豐富原民文化。

點燈活動在達魯瑪克傳唱傳統歌謠的歌聲中揭開序幕，饒縣長及在場貴賓伴隨嘉蘭天主堂母語詩歌隊的歌聲，攜手點亮聖誕樹，接著由熱力四射的跪父樂團、磁性嗓音創作歌手柏霖、奇幻迷人的電子樂團幽法帶來精彩演出。

今年邀請卑南族工藝家陳建宏、阿美族王聖淑的染布師攜手合作，運用枯木作為主體搭建聖誕樹主幹，代表原住民族對於這片土地的情感，外層襯托的7條染布象徵台東7大原民族群，染布素材均使用台東常見的植物染色而成。

縣府原民處說明，12日將由清新女聲莊詠晴、爆發力十足的太陽下山、金曲獎最佳演唱組合南王姊妹花，及重量級壓軸圖騰樂團等表演團隊接力演出。現場還有『原創血拚周年慶』及『部落釀玩劵』在波浪屋進行，活動期間內到波浪屋消費，除了有機會可以獲得精美帆布袋或杯套外(送完為止)，另外消費滿500元還可兌換TTPush數位金幣5,000點(等值新台幣500元)，數位金幣可在特約店家進行消費扣抵，歡迎旅人周末來到台東，體驗原味的聖誕氣氛外，也能一同支持原住民族文創。

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