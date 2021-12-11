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地方特考11日登場　東副縣長陪同典試委員巡視考場

▲地方特考11日登場，典試委員姚立德巡視考場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲地方特考11日登場，典試委員姚立德巡視考場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

110年特種考試地方政府公務人員考試，於11日起一連3天，分別於台北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南、高雄、宜蘭、花蓮、台東、澎湖、金門及馬祖等13個考區同時舉行，台東考區設於新生國中及東海國中，典試委員姚立德在台東縣王志輝副縣長等人陪同下巡視考場，並向犧牲假期支援考試作業的試務人員表達慰勉之意。

負責台東考區的典試委員姚立德在王志輝副縣長、人事處處長張文馨、考選部專門委員張淑美等人陪同前往新生國中，並在林銘欽校長帶領下巡視考場，慰問試務工作人員，並瞭解考生應考與試場安排的情形，隨後又轉往東海國中試區，由賴亮禎校長陪同巡視考試，姚委員對試場秩序良好與工作人員的辛勞表示肯定與嘉許。

台東試務辦事處表示，今年台東考區新生國中試區為3等及5等考試，報名人數599人，共編排25間試場，東海國中試區為4等考試，報名人數371人，共編排16間試場，總應考人數為970人，縣府特別要感謝考選部長官的支持與協助，在台東設置考區，嘉惠台東地區的考生。

11日3等考試報名人數299人，到考人數為211人，到考率為70.57 %。4等報名人數371人，到考人數為248人，到考率為66.85 %。5等報名人數300人，到考人數為197人，到考率為65.67 %，台東試區總報名人數970人，到考人數為656人，總到考率為67.63 %。

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