「眾志成城、讓愛傳承」閃爍耀眼慶金馨　

▲台東縣政舉辦「眾志成城、讓愛傳承」金馨獎表揚。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為鼓勵績優志工及感謝一整年的辛勤付出，台東縣政11日舉辦「眾志成城、讓愛傳承」金馨獎表揚，縣長饒慶鈴頒獎表揚績優志工及其團隊，肯定志工在社區照顧、教育、文化、環保、防救災、交通維護、行政協助的貢獻，今年共195位志工獲獎，最高齡獲獎者是84歲許涂清盆先生，最年輕者是19歲傅詠娸小姐，服務時數最高的陳秀鳳女士總服務時數達20,537小時。縣長饒慶鈴表示，感謝志工夥伴在疫情期間仍默默服務與付出，將志願服務做為生活日常，也希望鼓勵更多民眾加入志工行列，營造溫馨友善的幸福城市。

饒慶鈴提到，台東金馨獎志工表揚已連續舉辦24年，台東的志願服務朝跨領域及多元化的方向努力，包含教育、醫療、社福等領域，並推廣企業、高齡及家庭志工等，截至目前台東縣共有8,275名志工，縣民平均百人中有4人擔任志工，投入志願服務的比例相當高，其中65歲以上的志願服務者共1,287位，除了服務社會，還能讓高齡志工保持身心健康、延緩老化。今年國內疫情爆發，在公共場所或快打站等處都可以看到志工服務的身影，感謝志工無懼疫情的影響，投入疫苗施打等防疫相關工作。

縣府社會處說明，今年度頒發獎座高達195項(座)，分為全國、中央及台東縣志願服務獎勵，包括文化處志工鄭梅玉老師獲得志願服務最高榮譽獎「金駝獎」、全國性的志願服務金、銀、銅牌獎共23人；衛生福利志願服務金、銀、銅質獎共45人、文化部第28屆全國績優志工表揚獎勵銀質1人及團隊獎、內政部業務志願服務銀質、銅質獎共3人、教育部體育署「運動i台灣志願服務」活力志工1人及亮點團隊獎；台東縣志願服務獎金馨獎11人、1等獎40人、2等獎37人、3等獎31人。

獲頒中華民國第28屆志願服務楷模-金駝獎的鄭梅玉女士，自81年加入至今已服務29年，從未間斷過，在志工團中是元老級的精神指標，以機動性活動為服務項目，1年參與上百場藝文活動，除縣內活動也協助縣外大型活動；鄭梅玉女士更是文化部認證的工藝家，善用自身專長成立藺草班，指導有興趣的志工學習編織，因此培養幾位助教，與其他志工在偏鄉學校推廣傳統工藝，使參與志工增加成就感。

此次獲金馨獎的王悅萍女士因親友引薦，99年起在社會處擔任志工，舉凡學煮咖啡、綠療課程、打木箱鼓，和志工一起考取丙級調飲證照，配合服務長者配戴老花眼鏡業務，服務足蹟遠至蘭嶼、綠島及各鄉鎮，王悅萍提到，能當志工讓她的人生更加精采豐富，能回饋社會也感到非常幸福。