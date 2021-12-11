蕭壠蘋果樂園3千大小朋友樂翻天　黃偉哲歡迎到台南與明星歡慶聖誕瘋跨年

▲台南2022耶誕跨年系列第3場親子活動「蕭壠蘋果樂園」，在蕭壠文化園區熱鬧登場，市長黃偉哲到場發糖果及問答贈送聖誕小禮物，與大小朋友共度周末時光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南2022耶誕跨年系列第3場親子活動「蕭壠蘋果樂園」，11日下午在蕭壠文化園區熱鬧登場，由蘋果劇團演出知名劇目《低頭族小龍女》，並有好玩的闖關遊戲「搶救聖誕禮物大冒險」，吸引約3千位大小朋友同場歡樂。

市長黃偉哲到場發糖果及問答贈送聖誕小禮物，與大小朋友共度歡樂的周末時光，歡迎大家踴躍參與台南耶誕跨年親子活動及演唱會，只要在台南吃喝玩樂，消費滿百元就可至台南購物節網站登錄發票抽大獎，有機會將輕豪宅、油電車等好禮帶回家。。



市長黃偉哲表示，台南市耶誕跨年活動從2019年起到今年，用物超所值的方式連續三年擴大加碼辦理，今年特別規劃三場親子活動及三場演唱會，希望讓台南市各地方都充滿歡笑，洋溢親子互動的快樂，所有市民朋友都能有耶誕跨年的開心氣氛，同時台南在防疫紓困方面也做得很好，才能讓市民朋友安居樂業。





今日「蕭壠蘋果樂園」特別邀請蘋果劇團帶來精彩劇目《低頭族小龍女》，藉由熱鬧歌舞展現深具啟發意味的題材，兼顧視聽效果與現場互動，適合學齡前後兒童及闔家觀賞，在3C產品過度依賴的現今別具教育意義。



此外，還有以聖誕為主題的闖關遊戲「搶救聖誕禮物大冒險」，共有5關趣味遊戲，鼓勵爸媽帶小朋友一起來挑戰，提前感受耶誕的歡樂氣氛。市議員方一峰亦到場共襄盛舉。





緊接著，自12月19日起一連三周舉辦三場演唱會，場場精彩不容錯過，首場「原聲草地音樂會」，將於12月19日晚上6時30分在南瀛綠都心公園震撼登場，由「金曲最佳樂團」動力火車、「鐵肺歌后」戴愛玲、「金音最佳另類流行專輯」與「金曲最佳樂團」Matzka等人氣歌手展現天籟魅力。



「巨星耶誕演唱會」則於12月25日晚上7時在永華市政中心西側廣場與大家歡度聖誕佳節，由「金曲歌后」徐佳瑩、「金曲嘻哈天團」頑童MJ116、「全創作唱跳歌手」鼓鼓呂思緯、「超人氣偶像團體」五堅情的陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒等超夯藝人輪番飆唱。





壓軸場「好Young跨年演唱會」，於12月31日晚上7時在永華市政中心西側廣場陪伴大家幸福迎新，由甫獲「金馬最佳原創電影歌曲」的「金曲歌后」艾怡良、「星光大道冠軍」閻奕格、「聲林之王首屆冠軍」李友廷、獲「金音最佳節奏藍調單曲」的「嘻哈創作新生代」Karencici、「金曲最佳新人」?te壞特、「街舞唱跳男團」B.T.O.D(淋雨、子賢、淇揚、張龍代表演出)、「台灣饒舌教父」大支、「嘻哈創作歌手」高爾宣、「饒舌小天王」婁峻碩等知名偶像接連熱力獻唱，讓大家在「含金量」超高的表演中，一起邁向光明璀璨的新年。