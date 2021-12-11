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「藜饗遊壹達人祭」帶你進入達仁鄉秘境

▲「藜饗遊壹達人祭」今開幕帶你進入達仁鄉秘境。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「藜饗遊壹達人祭」今開幕帶你進入達仁鄉秘境。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣達仁鄉公所集結音樂會、創意料理、市集與手作體驗等活動，推出「藜饗遊壹達人祭」全新遊程品牌，於11日在產業推廣中心旁停車場舉辦開幕盛典，正式宣告「縫迴山海」達仁旅遊品牌，縣長饒慶鈴應邀參加，並表示，將協助鄉公所緊密合作爭取1500萬元推動南田入口各項觀光導覽設施，以及加強產業推廣中心軟硬體，打造台東觀光新亮點。伴隨「縫迴山海」地方旅遊品牌推出，達仁將展開【藜饗遊壹達人祭】音樂會、3場市集、體驗活動與4場旅遊路線特仕場，陪伴旅人在跨年之際認識達仁的理想生活。

活動邀請到花東型男主廚李人俊與在地廚人，以紅藜與在地食材為基底，呈現達仁專屬的藜饗料理。藜饗生活音樂會將邀集各地音樂達人，除了由達仁在地團隊帶來傳統舞蹈與古謠，以及在地樂團：1個小團體帶來排灣族歌謠與流行歌曲，並邀請台東回響樂團帶來爵士演出，以及民雄與戴愛玲2位巨星壓軸登場。

達仁鄉公所與在地夥伴共同發想與規劃，匯聚全鄉各地優質農特產品、伴手禮、住宿空間、導覽體驗與4條旅遊路線，以部落傳統文化、日常生活、工藝與農產以及山海美景為主軸，首度以「地方品牌」思維，推出「縫迴山海」在地旅遊品牌，打造達仁鄉專屬線上旅遊資訊平台，提供旅人深度走訪達仁各部落、重新認識排灣部落文化、故事、手作、餐食等的全新選項。

「藜饗遊壹達人祭」於12月-1月底持續推出5場特仕場活動：12/11開幕盛典、12/25圓夢派對，跟著在地達人探索山林，一窺原始森林的自然樣貌；1/8藜饗市集，深入走訪阿塱壹古道，感受山海相逢的自然美景，並且在市集現場享用在地美食；1/22紅藜饗宴，跟著捌個零社會企業走訪自然農園，學習與動物共存的不計較農法；1/29閉幕市集，在閉幕市集欣賞達仁鄉紅藜花海的盛開，迎接春季的來臨。

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