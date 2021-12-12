五迷還有機會！高雄「霓虹派對」玩到聖誕夜　3步驟抽演唱會門票

▲霓虹派對2.0吸引大批人潮。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

「霓虹派對 NEON PARTY 2.0」今年12月再度降臨高雄，第一個周末已吸引超過4萬人來到愛河畔熱情參與。高雄市政府觀光局本周再加碼，和霓虹裝置合照打卡，抽五月天「好好好想見到你」2022高雄跨年版演唱會門票2張，「周末來趟霓虹派對，就有機會和五月天一起high跨年」！

繼首周(12/4、12/5)「霓虹派對 NEON PARTY 2.0」超高熱度和詢問度，這周末(12/11-12/12)再次邀集67家風格餐飲和手作品牌來到愛河河西中正路-五福路之間，下午2點到晚上9點都能逛。

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▲人氣名店大排長龍。（圖／記者許宥孺翻攝）

觀光局指出，這周進駐的人氣名店，首推有最好吃章魚燒之稱的One-R章魚燒，第一天下午6點多就已經大排長龍，人潮一直沒有斷過，另外一間樂咖大阪燒也一樣有著超高人氣，慕名而來的粉絲更是排隊到園道外的草地上。

▲與霓虹裝置合照，完成3步驟抽五月天高雄跨年版演唱會門票。（圖／高雄市觀光局提供）

為了鼓勵民眾參加霓虹派對2.0，觀光局破天荒加碼推出抽五月天高雄演唱會門票，只要即日起至12月19日23:59前，參加霓虹派對2.0與霓虹裝置合照，分享到高雄旅遊網FB活動貼文串，並Tag一位好友 + 來高雄一路玩到2022，就有機會得到 2021年12月26日五月天「好好好想見到你」2022 高雄跨年版演唱會門票2張。

▲▼民眾在熱氣球陪伴下聆聽歌手演唱。（圖／高雄市觀光局提供）

觀光局也特別在會場入口旁草地的霓虹舞台四周，加裝數顆空飄熱氣球，從下午到晚上都有很多民眾和熱氣球合照。看著熱氣球隨風飄逸，民眾坐在草地上聆聽歌手演唱更顯夢幻氛圍，連帶駐足停留聽歌的民眾也比上周多很多，一起感受在高雄的生活美好。

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