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高雄深夜傳鬥毆！外籍男遭踹倒...警忙整晚結局超烏龍

▲高雄市苓雅區成功一路深夜驚傳鬥毆，結果是烏龍一場，員警查真相差點累壞 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市苓雅區成功一路深夜驚傳鬥毆，結果是烏龍一場，員警查真相差點累壞 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市成功一路的一家PUB前面驚傳有人鬥毆，不過警方事後追查才發現是一場烏龍，起因是一對男女朋友因為對於是否要回家這件事起了爭執，結果越來越大聲，也讓圍觀民眾越來越多，過程中造成推擠，有人摔倒，結果竟傳成鬥毆，讓警方一度傻眼，直呼太烏龍。

這起案件發生在12日凌晨一點多，一名女子先是在PUB喝酒，男友開車來接她，沒想到女子喝到酒興正濃，不願意離開，還勸說男友坐下來一起喝，惹男友不高興，雙方就在店門口越講越大聲，結果這場男女朋友口角的戲碼，成了其他人圍觀的好戲，而且人越聚越多，一度還推擠摔倒，情況可以比擬「追星」。

▲高雄市苓雅區成功一路深夜驚傳鬥毆，結果是烏龍一場，員警查真相差點累壞 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市苓雅區成功一路深夜驚傳鬥毆，結果是烏龍一場，員警查真相差點累壞 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市苓雅區成功一路深夜驚傳鬥毆，結果是烏龍一場，員警查真相差點累壞 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市苓雅區成功一路深夜驚傳鬥毆，結果是烏龍一場，員警查真相差點累壞 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

但不知道為什麼，這場圍觀卻被傳成「鬥毆」，員警立刻趕往現場查看，救護人員也抵達，不但沒有人受傷，也沒有打架的情況，至於有一名外國朋友還向到場的採訪媒體記者宣稱自己被踹傷，員警找到他後，才知道他喝茫了，就是在推擠過程當中摔倒的當事人，還好也沒有受傷。這場「烏龍」，在防治街頭暴力作為警方「治安重點」的現場，還真的夠敏感，讓員警白忙一晚。

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