龍鳳胎相隔84天出生！姊掉出來沒心跳　不孕媽靠這招守住健康男寶

▲龍鳳胎弟弟晚姊姊84天出生，現在已4300克是健康的男寶寶。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

明明是雙胞胎，卻相隔84天出生！高雄一名柳小姐懷了異卵雙胞胎，孕期第17周時，發現女寶寶的羊水袋整個掉出陰道口，因已無心跳只好引產，醫師也替柳小姐進行子宮頸環紮術，讓男寶寶繼續留在子宮內，直到第29周自然產出一名健康的男寶寶，現已近3000克。

高雄長庚婦產部副部長蔡慶璋表示，37歲的柳小姐經由試管嬰兒懷了異卵雙胞胎，孕期17週的某一晚，覺得下背有點痠痛，未料隔天早上起床時，發現羊水袋竟然膨出於陰道口，經轉診至高長的急診，近急診室，發現A寶寶的羊水袋整個掉出陰道口，而A寶寶也不幸沒了心跳；入院安胎的第二天，發現A寶寶已從子宮內滑入陰道。

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▲柳小姐回到高雄長庚，送上遲來的彌月禮。（圖／記者許宥孺翻攝）

蔡慶璋說，柳小姐求子過程艱辛，相當珍愛得來不易的寶寶，非常積極與配合，經與高雄長庚產科團隊討論過後，因為當下沒有明顯的腹痛或感染跡象，決定先將A寶寶產出並進行緊急子宮頸環紮術。術中先將A寶寶娩出，幸運的，臍帶已在娩出過程中與寶寶分離並留置子宮內，接著將已經稍微軟化及擴張的子宮頸進行環紮術。

蔡慶璋表示，術後給予抗生素及安胎治療，柳小姐在臥床將近兩週後，超音波確認子宮頸長度良好，也無腹痛出血的狀況下，開始嘗試下床活動，並在19週左右出院回家。

▲柳小姐回院向醫療團隊道聲感謝，高雄長庚婦產部產科部長鄭欣欣(左)、婦產部副部長蔡慶璋(右)。（圖／記者許宥孺翻攝）

婦產部產科部長鄭欣欣表示，柳小姐持續在門診接受常規產檢，孕期28週時，她再度因為腹痛及出血來到急診，子宮頸開始有變化，經過一週的安胎，因為羊膜炎，於29週自然娩出一個1160克的男寶寶，經兒科團隊的細心照料下，寶寶將近3000克，呼吸、活力及餵食均相當良好，已經在媽媽的懷抱下回家，展開人生新喜旅程。

▲▼柳小姐喜獲麟兒。（圖／高雄長庚提供）

柳小姐今回到醫院，並送來彌月蛋糕給高長醫療團隊。她表示，男寶寶上週回診，體重已達4300克，頭一次當媽，「心裡是開心的，但是看到寶寶在加護病房，心裡覺得難過，為什麼讓他這麼辛苦」，還好寶寶現在很健康，體重也一直上升。

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