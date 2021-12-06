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社會 社會焦點 保障人權

「公司沒錢你要幫忙」低收社工3年回捐薪水15萬　黃捷批：無恥

▲被害社工親姊出面指控。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲被害社工親姊出面指控。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市議員黃捷接獲檢舉，民間社團「新高雄紅十字會」涉嫌薪資回捐，被害社工出身中低收入戶，每月至少回捐4000元，違法行為近3年，該名社工回捐金額已超過15萬，社工向上反映後，機構竟回「公司沒有錢，你要幫助公司」等理由拒絕處理，讓他痛苦不堪。社會局日前進行稽查，發現該機構未核實撥付社工薪資，裁罰終止契約並移送調查。

黃捷表示，據查高雄市政府社會局委辦合約明定，聘用社工報酬為月薪3萬4916元，但經查當事社工薪轉存摺，新高雄紅十字會匯款月薪為3萬602元，相當月回捐4000元，且違法回捐事實持續近三年，該社工個人被回捐金額累積超過15萬。

受害社工親姊表示，因為家裡是中低收入戶，弟弟帶著感恩的心去進入紅十字會。然而弟弟因薪資異常與新高雄紅十字會反應三年未果，甚至該機構還以「公司沒有錢，你要幫助公司」等理由拒絕處理，為了家裡的生計，至今弟弟要吃藥才能睡得著，三年來已經造成相當大的經濟壓力。

▲高雄市社會工作人員職業工會秘書長郭志南。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市社會工作人員職業工會秘書長郭志南。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市社會工作人員職業工會秘書長郭志南表示，受害社工登入衛福部社工人力資源管理系統後，甚至發現有人使用社會局社會救助科離職員工的帳號，修改受害社工年度薪資等資料，要求送內部政風單位調查偵辦。

黃捷氣憤指出，機構還跟受害社工說「我把你當兄弟，我把你當手足」，但是私底下卻行回捐之實，造成弱勢家庭經濟更困難，實在無恥。對此，她要求針對機構不法勞資爭議事實，也應納入評鑑予以退場處置，預防薪資回捐或任何剝削勞工的手法，社會局也應儘速會同勞工局全面稽查薪資回捐，並釐清機構發薪、核銷等資料，返還積欠員工的薪水，確定違法事實，該開罰就開罰。

▲高雄市議員黃捷接獲社工檢舉，民團涉薪資回捐。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市議員黃捷接獲社工檢舉，民團涉薪資回捐。（圖／記者許宥孺翻攝）

社會局表示，日前接獲通報，主動聯合勞工局於11月26日稽查，經比對資料，發現「新高雄紅十字會」未核實撥付社工員專業服務費，社會局立即要求該會依委託服務方案契約規定，限期補實社工人員專業服務費，依規定扣罰違約金，並會終止委辦契約，移請司法機關調查。

針對未核實給付社工人員薪資，「新高雄紅十字會」於12月3日在社會局、高雄社工工會見證下，補實返還該名社工人員專業服務費。社會局表示，爲保障社工人員權益，各委託契約及補助作業要點明訂「不得有專業人員薪資回捐或未覈實撥付薪資」等規定，保障所有社工的權益。

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