防盜門嗶嗶叫！社畜剛領薪想省開銷　背包打開全是屯糧餅乾

▲李姓男子推推車，籃子內堆滿商品。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名22歲李姓男子畢業後才剛找到工作，日前他到賣場購物，擔心結帳後所剩費用會不夠日後開銷，因此將13項價值2500元的商品塞在後背包，到櫃檯只結帳一項商品，未料一出門防盜鈴就狂響，全案依竊盜罪送辦。

▲李姓男子的背包內夾藏大量餅乾、巧克力。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起事件發生在10日，新興分局自強路派出所接獲店家報案，店內有一名22歲李姓男子疑似偷竊物品，不願配合店家檢查背包。員警到場瞭解，發現李姓男子的後背包內夾藏許多未結帳商品，包括餅乾、巧克力、罐頭、保暖商品等共13件，價值約2500元。

▲李姓男子哀求員警能不能不要送辦。（圖／記者許宥孺翻攝）

李姓男子表示，他今年剛畢業，最近才找到工作，原本只是想買生活雜物，但考慮到結帳後可能付不起日後生活開銷，才會臨時起意將商品藏到後背包內，否則身上現金其實足夠支付所有商品。

▲警方將李姓男子帶回派出所。（圖／記者許宥孺翻攝）

李男也哀求，「可不可以不要送？我怕影響到以後工作。」但被承辦員警斥責：「沒辦法！你拿之前怎麼不想這些？」李男則嘆：「真的很笨」，警方調查，不排除李姓男子涉其他案件，後續將擴大清查，訊後依竊盜罪嫌送辦。

【更多新聞】

快訊／快儲水！ 高雄12／13「這三區」停水23小時

年輕時打老婆 男中風臥床慘遭妻子凌虐14年致死

「公司沒錢你要幫忙」低收社工3年回捐薪水15萬 黃捷批：無恥

花3小時用立可白抄「弟子規」驚艷全校 高職鮮師：手指快抽筋了

龍鳳胎相隔84天出生！姊掉出來沒心跳 不孕媽靠這招守住健康男寶