花3小時用立可白抄「弟子規」驚艷全校　高職鮮師：手指快抽筋了

▲高雄中山工商老師王冠智寫得一手好字。（圖／中山工商提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市中山工商電機與電子群老師王冠智，寫得一手板書好字，曾要犯錯、遲到學生罰抄「弟子規」，字寫得好還能貼在布告欄，意外掀起校園書法風。有次他突發奇想，用立可白耗時3小時寫完「弟子規」，令學生嘆為觀止，不過他直呼「手指快抽筋」，他認為，手寫字有溫度，也能修練心性。

32歲的王冠智對寫字很執著，寫錯字寧願花時間重寫，也不使用立可白，他回憶多年前代理建教班導師時，學生遲到或犯錯，他就罰抄「弟子規」，一開始學生都亂塗鴉，交待了事，他嚴格要求並把字跡較好的作品貼在布告欄，此舉引發學生榮譽感，全班卯起勁來寫，竟讓校園掀起一股書法風。

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▲王冠智用立可白耗時3小時抄寫弟子規。（圖／中山工商提供）

王冠智說，有次學生將「弟子規」印錯，紙張變成黑色，他突發奇想，索性拿起立可白花了3小時寫完「弟子規」，手指都快抽筋，學生看完都嘖嘖稱奇，視為墨寶，想要珍藏。

王冠智的板書好字口耳相傳，其他班級也爭相請他指導鋼筆字，許多學生練上癮，還會主動推薦他精品級鋼筆，甚至有學生用的鋼筆比他還高檔。

▲王冠智寫得一手好字，他也習慣讓學生寫筆記加深印象。（圖／中山工商提供）

校方指出，王冠智長期指導普通科、電機與電子群學生參加遠哲科學趣味競賽，至今已是勇奪六次金牌的狀元老師；教學過程中有位學生陳冠廷對寫字也很有興趣，每天拿寫好的字帖給他看，練到畢業時幾乎都能他相比肩，讓他很有成就感。

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