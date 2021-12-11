就業福音　桃園原民局與教會合作幫族人找工作

▲桃園原民局與教會合作，幫族人找工作。（圖／原民局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

在神的見証和祝福下，我們在歌聲和舞蹈中找工作。桃園市政府原住民族行政局首次結合教會，舉辦就業媒合，11日於原民館進行壓軸盛會「O MAMATAYAL原來一教就會-就業福音媒合會暨網路直播活動」，吸引500多名原民朋友參加，填寫履歷表、和徵才單位就業諮詢同時，並開心和教會演出團體一起唱跳，出現就業徵才活動中難得的活潑場面。

▲原民局長林日龍（中）希望族人到桃園好工作、好生活。（圖／原民局提供）

市府原民局長林日龍說，「O MAMATAYAL」是阿美族語找工作，桃園市原住民人口數截至今年11月底，已達7萬9,072人，是六都當中原住民族人口數最多，也是原民勞動力人口第一多的城市，成為原住民族人的第二故鄉。許多族人自他鄉移居桃園，即是希望到桃園好工作、好生活。

▲第二專長發展協會指導族人求職禮儀。（圖／原民局提供）



為使族人了解，政府也有促進就業、提供徵才與媒合、辦理職業訓練，第一次由原住民族行政局結合教會，以在地號召方式，邀集政府主責就業單位就業職訓服務處、原住民族委員會就業服務專員，以及陪伴族人的各區原服員、原住民族家庭服務中心等單位參與擺攤，給予民眾實務面的資源與協助，讓族人掌握珍貴的求職管道。

▲立委陳瑩重視原民朋友就業問題。（圖／原民局提供）

林局長強調，本次有桃園市政府航空城工程處、憲兵指揮部、開南大學、日月光半導體中壢廠等單位，也提供人才招募訊息，讓族人在活動中擁有就業媒合機會。另，也邀請三位牧師擔任直播主，進行網路直播活動，如同教會傳播福音，讓更多桃園的原住民朋友藉此找到理想工作，開展幸福人生。現場也有邀請專業團體指導合宜的面試儀態、談吐與妝容，讓族人面試再加分，提供族人完整的就業協助，使求職之路更順暢。

教會是眾多族人的信仰中心，今天共計14間教會齊聚一堂，共襄盛舉熱鬧開演，包含樂團、舞蹈、歌唱等精采表演，接續有「風聲古謠樂集」及「魚藤樂團」熱力演出，讓現場民眾在聖誕月中，感受佳節溫馨的氛圍，同時把就業福音，透過教友傳愛，傳到需要的族人。活動現場最高潮的「抽獎」活動，獎項有iphone手機、Switch健身環組、無線吸塵器、空氣清淨機等30項大禮，讓得獎者開心合不攏嘴。包括：立法委員陳瑩、議員楊進福、議員王仙蓮、議員林志強、議員陳姿伶等均親自出席活動。