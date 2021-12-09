淫狼曾誆排毒性侵少女　再對多名少女襲胸、上床　加判3年

▲淫狼再對多名少女下手，二審加判有期徒刑3年。（示意圖／CFP）



記者吳銘峯／台北報導

曾有性侵、盜匪前科的桃園張姓男子，出獄後認識高中在學少女，並以「排毒」為由性侵少女，遭判刑15年定讞。但檢警又查出，他因開設檳榔攤的關係，結識多名少女，並對3名少女襲胸、上床，因此追加起訴。一審判刑3年，上訴二審後，高等法院9日駁回上訴，維持3年的刑度。

判決指出，張男曾犯強制性交、懲治盜匪條例案、恐嚇取財、妨害自由等罪，遭判刑16年2月確定，於2017年初才執行完畢出監。2018年10月間，他透過關係認識當時16歲的高中在學少女，趁著對方急著找工作，開車載著少女外出，先對少女恫稱自己是黑道，又在車上點起了香菸，謊稱煙內摻有毒品海洛因，少女在車內吸二手菸，也吸食了海洛因，體內有殘留毒品。之後以「排毒」為由，2度性侵少女得逞。

此外，他也在路上對另名少女謊稱自己是教保員，將急著趕車上學的少女騙上車後，再對少女毛手毛腳。2起案件經法院審理後，今年10月間判刑15年定讞。

但檢警又查出，張男2019年5月間，再與前女友開設的檳榔攤中，收容翹家少女。先以按摩為由，對翹家的國中少女小櫻（化名）襲胸，第二天更直接騙小櫻上床發生關係。另外他也提供笑氣給另名14歲翹家少女小淘（化名），並以2千元為對價，與小淘發生關係。此外，他也曾開車帶著另名高中少女小趣（化名），到白沙灣玩水、烤肉，之後又以按摩為由，對小趣襲胸。案經檢警追加起訴。

一審法院審理後，將張男再加判有期徒刑3年。全案再上訴，高等法院二審審理後，還是認定張男有罪，考量他犯後不知悔改，因此駁回上訴，維持有期徒刑3年。