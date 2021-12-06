　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓再添4325例！Omicron病毒「暴增12人」感染　恐擴散教會、校園

▲▼南韓6日起加強防疫管制措施，進出餐廳、咖啡廳、網咖等需出示「防疫護照」，圖為首爾某電影廳。（圖／達志影像）

▲南韓6日起加強防疫管制措施，進出餐廳、咖啡廳、網咖等需出示「防疫護照」，圖為首爾某電影廳。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠疫情急遽升溫，連日以來單日新增病例維持4、5千人規模，政府宣布從今（6）日起暫緩實施「分階恢復日常生活」，改採所謂的「特別防疫對策」，在餐廳、咖啡廳、補習班、網咖等大眾場所與高風險娛樂設施、體育設施等擴大實施「防疫護照」，進出時須出示疫苗接種證明或篩檢陰性報告，

根據《韓聯社》，南韓今（6）日上午9時30分通報4325起新增病例，連日來單日新增維持4、5千人規模，其中境內感染為4296例、境外移入為29例；重症患者為727人，連續6天維持700多人的規模，和實施「與病毒共存」之前相比高出2、3倍；另外還新增41例死亡。目前南韓共累計47萬7358例確診、3893例死亡。

同時，南韓境內的新冠肺炎變異株Omicron確診案例一口氣飆增12例，累計共為24例，境內透過教會、餐廳、校園的感染案例，顯示出病毒已從境外滲透社區；南韓防疫當局表示，將在進行疫調後，於6日下午簡報會議上詳加說明新增的12例與先前感染案例之間的關係。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增3010例，占全國新增感染人數比率為70.1%（首爾為1401例、京畿道為1308例、仁川為301例）；釜山新增192例；慶尚北道新增180例；忠清南道新增155例；大邱新增145例；慶尚南道新增120例；江原道新增112例；大田新增106例；全羅北道新增72例；忠清北道新增59例；光州新增43例；濟州島新增39例等。

▲▼南韓仁川市彌鄒忽區某教會傳出Omicron病毒群聚感染，民眾前往篩檢站。（圖／達志影像）

▲南韓仁川市彌鄒忽區某教會傳出Omicron病毒群聚感染，民眾前往篩檢站。（圖／達志影像）

Omicron病毒恐怕早已在南韓境內掀起社區感染，一對40多歲、定居仁川的牧師夫婦從奈及利亞入境返回南韓後，其30多歲烏茲別克籍男性友人驅車接機，該名友人將病毒傳染給其妻子、岳母，而妻子與岳母又曾於11月底前往仁川市彌鄒忽區某教會出席400多人參與的大型宗教禮拜活動，導致病毒在教會內擴散。

繼昨（5）日傳出韓國外國語大學、首爾大學共3名外籍留學生因曾前往仁川該教會，而疑似感染Omicron病毒，今日再傳出京畿道安山市一名國中生感染Omicron病毒，他也曾於11月28日參加該教會的禮拜活動、同月29日還到校上課，仁川市防疫當局已將該校全面改採遠距上課，相關學生與家長接受隔離與篩檢，目前所有接觸者皆為陰性。

▼1206魔王變種OMICRON入侵全球44個國家與地區。（ETtoday製圖／點圖可放大）

▲▼ 1206魔王變種OMICRON入侵全球。（圖／記ETtoday）

►南韓Omicron病毒擴散校園！「這2所名校」傳確診　曾到訪仁川教會
►南韓今暴增5128例新冠確診！Omicron病毒再添3例...恐爆群聚感染

《宇宙人外信》時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►152元就能除腳臭

ET快訊
快訊／新北21歲男持刀狂砍！酒吧客人臟器外露慘死
快訊／飛行傘遇亂流！　男墜地身亡
快訊／高嘉瑜被打到奄奄一息　律師：逼供片、脅迫書交送檢方
快訊／不只自白書！高嘉瑜律師再爆新證物　林秉樞散播親密照片
家暴男慘了！6歲繼子躲棉被發抖　民眾北上「砸車洩憤」
《華燈》兇手是誰？　林心如「妙答一句」網激動
被公公打到「頭部創傷」：讓妳死！媳婦硬起來告了
6陽光女誤闖露營區　業者「不理13度道歉」火大關門捶車
南非Omicron日確診破萬！「這數值」卻少得離奇

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

10歲創業「首月賣破550萬」！女童開玩具公司當老闆　拚5年等退休

南韓再添4325例！Omicron病毒「暴增12人」感染　恐擴散教會、校園

害怕Omicron世界末日　法醫厭倦數屍殺妻和2孩：病毒不放過任何人

女星揪兒「牽手拍裸照」慶祝他7歲生日　慘吃牢飯！上訴失敗又入獄

俄診所與Omicron撞名！巨額廣告費打水漂　怒告WHO：求你換個名字

她2年狂換33男友　交往分手驚人紀錄曝光！同天和2男在一起

中國擬在大西洋建海軍基地！美國擔憂「後院起火」：是赤道幾內亞

中國「太空技術」發展速度是美國2倍　美軍高層：2030年恐被取代

南非確診狂飆近3倍　1張圖揭Omicron疫情「前所未見」危險趨勢

AZ發明者認「疫苗恐難擋Omicron」！　警告：下個大流行會更致命

高雄街頭每天上演「拋垃圾大賽」　藍袋參賽者射歪結果遭客運載走

志工貼初見「屏東比特犬」影片　撒嬌討摸惹她心疼：當天怎麼了？

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

台中男嫌樓上太吵「持球棒理論」　狂按電鈴踹大門：給恁爸出來！

楊謹華《華燈》一劇尬三男「愛上不該愛的」　糾纏張軒睿又偷吃鳳小岳..最後情歸何處？

李國毅「酒駕違規迴轉」畫面曝　一個Move被警攔查！吃2張罰單

想闖黃燈！前車突急剎來不及反應　後方騎士「直直撞」2人倒地掛彩

賈靜雯47歲.蔡依林41歲..日本人嚇歪！　20歲鮮肉「想跟陳美鳳約會」得知年紀傻眼

比特犬進店洗澡大搖尾萌撒嬌！見美容師「秒變鼓手」咚咚敲響

10歲創業「首月賣破550萬」！女童開玩具公司當老闆　拚5年等退休

南韓再添4325例！Omicron病毒「暴增12人」感染　恐擴散教會、校園

害怕Omicron世界末日　法醫厭倦數屍殺妻和2孩：病毒不放過任何人

女星揪兒「牽手拍裸照」慶祝他7歲生日　慘吃牢飯！上訴失敗又入獄

俄診所與Omicron撞名！巨額廣告費打水漂　怒告WHO：求你換個名字

她2年狂換33男友　交往分手驚人紀錄曝光！同天和2男在一起

中國擬在大西洋建海軍基地！美國擔憂「後院起火」：是赤道幾內亞

中國「太空技術」發展速度是美國2倍　美軍高層：2030年恐被取代

南非確診狂飆近3倍　1張圖揭Omicron疫情「前所未見」危險趨勢

AZ發明者認「疫苗恐難擋Omicron」！　警告：下個大流行會更致命

「台灣之眼」新三貂角雷達今啟用　偵測半徑達250浬！能抓共機行蹤

大專羽球超級盃8日開打　全大運金牌蘇力揚、男雙未來新秀參戰

不只是棉被！遠離心血管威脅 「超導石墨烯」抗寒超夯

台中最美背包客棧狂掃IG版面！高樓打造神秘發呆亭俯瞰浪漫城景

年度暢銷、閱讀榜揭曉　「冠軍書」每7分鐘賣一本強勢蟬聯霸榜

每11人就有1人遭遇親密關係暴力　高達4成未對外求助

24項場所打2劑才可上工！柯文哲：嚴格執行　「服務業要提供安全服務」

10歲創業「首月賣破550萬」！女童開玩具公司當老闆　拚5年等退休

南韓再添4325例！Omicron病毒「暴增12人」感染　恐擴散教會、校園

中壢鬧區深夜放大龍炮「報復友人」　警2小時火速逮25歲男

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

國際熱門新聞

印度神童災難預言又中！2危機全球難逃

時空旅人曝「12月這天」出大事震撼全球

AZ發明者認疫苗恐難擋Omicron！

3千多人開心出遊　美豪華郵輪驚爆10人染疫

男童誤闖「6猛犬狗籠」...遭撕胸裂頸慘死

佛奇曝Omicron早期跡象：有點振奮人心！

醒來帳戶多2800萬　公務員完全沒發現

日本愛子公主終於成年！笑容成熟穩重

CNN主播被開除　美媒：與哥一樣性騷

兒血洗學校4死7傷　父母下場慘了

澳洲智庫：疫情弱化中國在印太勢力

NBA人權中鋒喊話林書豪　與台灣站在一起

她棉花棒挖耳「狂冒黃色膿液」嚇壞

Omicron強襲　擴散全美1/3州

更多熱門

相關新聞

害怕Omicron　法醫厭倦數屍殺妻和2孩

害怕Omicron　法醫厭倦數屍殺妻和2孩

新變種病毒Omicron近來席捲至少38國家，印度北方邦一名法醫因為害怕嚴峻疫情又捲土重來，認為傳播力更強的Omicron會造成世界末日，一時情緒失控竟然活活勒死妻子，再用鎚子砸死16歲兒與14歲女兒。

柯文哲：反對在全聯設疫苗接種站

柯文哲：反對在全聯設疫苗接種站

俄國診所與Omicron撞名　怒告WHO求換名

俄國診所與Omicron撞名　怒告WHO求換名

快訊／效期只到12月9日！北市促銷莫德納　這4天接種「送100元禮券」

快訊／效期只到12月9日！北市促銷莫德納　這4天接種「送100元禮券」

第3劑疫苗造冊接種！柯文哲：醫事人員沒打疫苗被感染　每例開罰1500元

第3劑疫苗造冊接種！柯文哲：醫事人員沒打疫苗被感染　每例開罰1500元

關鍵字：

日韓要聞世界疫情南韓新冠肺炎變種病毒Omicron仁川彌鄒忽區教會

讀者迴響

熱門新聞

蔡康永導演真人秀遭淘汰　短片沒放完就停播

無業存款2336萬！他揭林秉樞「真實身份」

台南阿堂鹹粥「漲價」一碗要200元　網傻：我的媽呀

爸爸姓久　女兒名媽一聽秒害羞

吃到冰箱殺手！她染腦炎狂抽搐

比特犬撒嬌討摸網心碎！潘孟安回應了

印度神童災難預言又中！2危機全球難逃

工程師遭裁慘淪街友　板橋警超暖舉動

鳳梨臭臉合體罔腰！　無奈曝雙方「最新關係」

王子搶先曝光《全明星3》「紅、藍隊員分配」！　網嗨了

當丈夫面離奇失蹤　她目睹「不該看的」慘遭滅口

機車擦撞千萬名車　求騎士陰影面積

柯建銘深夜發長文　敬告國民黨

比特犬案男童媽遭審判！律師憂心

日本爸要女兒嫁來台灣　她在台看到這畫面：嚇到了

更多

最夯影音

更多
高雄街頭每天上演「拋垃圾大賽」　藍袋參賽者射歪結果遭客運載走

高雄街頭每天上演「拋垃圾大賽」　藍袋參賽者射歪結果遭客運載走
志工貼初見「屏東比特犬」影片　撒嬌討摸惹她心疼：當天怎麼了？

志工貼初見「屏東比特犬」影片　撒嬌討摸惹她心疼：當天怎麼了？

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

台中男嫌樓上太吵「持球棒理論」　狂按電鈴踹大門：給恁爸出來！

台中男嫌樓上太吵「持球棒理論」　狂按電鈴踹大門：給恁爸出來！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面