基隆警破獲11處「非法網路簽賭」　下注金高達1800多萬元

記者郭世賢／基隆報導

新北吳、張姓等9人為網路組頭，在網路上經營博奕網站，以六合彩、地下539、真人百家樂或體育賽事等賭博方式供民眾下注，基隆市警察局獲報長期蒐證，見時機成熟，於雙北各地共11處所同步搜索，現場起獲查扣現金68萬餘元，下注總金額高達1800萬多元；全案依組織犯罪防制條例、賭博、洗錢防制法等罪嫌移送偵辦。

▲基隆警搗破11處賭窟逮9人。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆市警局與刑事警察局共同合作，查獲吳、張姓等9組頭以民宅掩飾非法，蒐證完成，於11月16日至26日配合警政署執行「全國同步查緝賭博專案行動」，共計動員56名警力並會同刑事警察局偵九大隊警力，於雙北各地共11處所執行同步搜索，以阻斷幫派組織不法金流，向上溯源組頭、資金提供者，並向下追查賭客。

吳、張姓等網路組頭為從博奕網站，從中牟取不法利益，近年來多以民宅掩飾非法，在屋內架設電腦、多功能事務機等設備，以六合彩、地下539、真人百家樂或體育賽事等賭博方式供不特定人下注，從中牟取不法利益。

▲基隆警查獲賭資68萬。

案經「全國同步查緝賭博專案行動」於雙北地區兵分多路搜索，拘捕吳、張姓等9組頭，現場查扣保險箱、多功能事務機、傳真機、點鈔機、電腦等40餘台及六合彩帳冊等證物，起獲現金68萬餘元，統計下注總金額高達1800萬多元。

基隆警局長劉耀欽表示，為斷絕幫派犯罪危害社會治安，任何資助、金援黑道組織生存的金流源頭，警方必會持續蒐證，以斷源刨根，維護社會治安。

▲▼警方現場查扣保險箱、多功能事務機、傳真機、點鈔機、電腦等40餘台及六合彩帳冊等證物。

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