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中研院確診女傳「越級通報」遭霸凌　院長證實：她確實有抱怨過

記者張乃文／台北報導

中研院P3實驗室昨（9）驚爆一名已離職職員確診，讓台灣維持0本土確診35天破功，第一圈人員雖已隔離，但為了防疫考量，北市衛生局今（10）天仍派出兩輛行動篩檢巴士到中研院，針對中研院員工及附近里民進行篩檢，人數預估3到4百人。而今中研院也召開記者會說明，對於確診者傳出「越級通報」反遭霸凌情況，院長證實，確實有報告過，這方面正是調查重點之一。

▲▼中研院召開疫情說明記者會，廖俊智院長。（圖／記者許靖騏攝）

▲中研院院長廖俊智。（圖／記者許靖騏攝）

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對於中研院研究員助理染疫一事，中研院院長廖俊智今率團隊召開記者會說明。不過，也因目前事情尚未明朗，外界多有傳言，其中更傳出確診者「越級通報」反遭霸凌情況。廖俊智提到，這是調查重點之一，但消息仍在掌握，確診者確實有抱怨職場霸凌狀況，基因體中心也處理過，這是目前所掌握的訊息，剩餘更全面的情況仍有待釐清。

廖俊智也補充，只知道確診者聲稱被霸凌，並反映到基因體中心，因此目前基因體中心先做了一些相關處理，所以才有12/7召集會議情況，包含這名離職同仁也有一同開會。

中央流行疫情指揮中心昨晚宣布國內新增一本土病例，終結台灣超過一個月本土「＋0」紀錄，染疫者為中研院P3實驗室人員，初判感染Delta病毒，因為無出國史，在社區內與出國感染可能性低，懷疑為工作中接觸病原感染，同時指揮中心 也公布雙北足跡。

中研院也宣布四項緊急措施，包括所有室內公共活動場所暫停開放，事發的基因體研究中心全棟員工居家辦公，今天起中研院所有事內公共場所暫停開放，所有對外實體會議、活動也停止，或改為線上舉行，中研院內內部會議以10人以下為原則，同仁如有需要，向單位主管報備後均可以居家辦公。

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