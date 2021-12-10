申訴霸凌！研究助理12／7曾回中研院開調查會　隔天嗅味覺異常確診

記者張乃文／台北報導

關於中研院P3實驗室出現一名離職職員確診，感染源目前尚在調查中，初判可能原因包括實驗室中接觸到病原體後確診。但染疫者在11/26、12/4及12/8都曾出現症狀，尤其以12/8因有嗅味覺異常前往醫院採檢，往前回溯足跡，除了大眾運輸及賣場外，確診者雖已在12/3就離職，但院長廖俊智透露，她曾因霸凌事件在12/7返回基因體中心開會。

▲中研院院長廖俊智。（圖／記者許靖騏攝）

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中央流行疫情指揮中心公布，有關染疫中研院助理案16816相關資訊，本國籍20多歲女性，近期無出入境紀錄，且已接種2劑莫德納疫苗。個案於11月中旬工作過程曾接觸過病原，當下並無症狀；11月26日開始出現輕微咳嗽，12月4日咳嗽加劇，12月8日出現嗅、味覺異常，就醫採檢後於9日確診。

不過，目前僅先確定匡列第一圈接觸對象110人，有關感染源或相關SOP尚在釐清。而中研院院長廖俊智今下午率一級主管召開記者會「宣示」會嚴謹、積極並透明的調查此事，對於媒體提問，仍以「不清楚、 要調查釐清」回覆。

但也因事情尚不明朗，外界多有傳言，其中還傳出確診者「越級通報」反遭霸凌情況。廖俊智回應，這是調查重點之一，只是消息仍在掌握，「確診者確實有抱怨職場霸凌狀況」，基因體中心也處理過，這是目前所掌握的訊息，剩餘更全面的情況仍有待釐清。

廖俊智強調，只知道確診者聲稱被霸凌，並反映到基因體中心，因此目前基因體中心先做了一些相關處理，所以才有「12/7召集會議，包含這名離職同仁也有一同開會」。

▲中研院召開疫情說明記者會。（圖／記者許靖騏攝）

對於確診者處理SOP，廖俊智提出四點說明，包括：

1.昨日採檢86人，檢測結果皆為陰性，其餘仍在檢驗中。

2.關於院內足跡，11/23-12/6活動範圍以基因體研究中心大樓為主；12/7 09:00-11:30在學術活動中心1樓餐廳美食街，目前上述二處均已完成清消工作。關於院外足跡，已由指揮中心及地方政府說明。

3.對於未在受影響區域辦公的同仁，如需相關諮詢，可電洽本院醫務室協助。如有疑慮，亦可依人事室公告原則採取居家辦公。

4.本院已成立調查小組，成員包括本院三學組研究同仁代表、院外專家、P3實驗室專業人士、本院行政主管及政風單位，將於10天內向指揮中心提出報告。