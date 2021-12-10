女研究助理2度遭實驗鼠咬傷　中研院：是Gamma及Alpha株

記者張乃文／台北報導

中研院P3實驗室昨（9）驚爆一名已離職職員確診，讓台灣維持0本土確診35天破功，第一圈人員雖已隔離，但為了防疫考量，北市衛生局今（10）天仍派出兩輛行動篩檢巴士到中研院，針對中研院員工及附近里民進行篩檢，人數預估3到4百人。而今中研院也召開記者會說明初步情況，對於確診者先前曾被實驗鼠咬過一事，中研院說明，分別是Gamma株及Alpha株。

傳出確診者曾被實驗鼠咬傷2次，實驗鼠分別帶有英國Alpha變異株與巴西變異株Gamma，中研院也證實，第一隻是Gamma株、第二隻則Alpha變異株。

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中央流行疫情指揮中心昨晚宣布國內新增一本土病例，終結台灣超過一個月本土「＋0」紀錄，染疫者為中研院P3實驗室人員，初判感染Delta病毒，因為無出國史，在社區內與出國感染可能性低，懷疑為工作中接觸病原感染，同時指揮中心 也公布雙北足跡。

中研院也宣布四項緊急措施，包括所有室內公共活動場所暫停開放，事發的基因體研究中心全棟員工居家辦公，今天起中研院所有事內公共場所暫停開放，所有對外實體會議、活動也停止，或改為線上舉行，中研院內內部會議以10人以下為原則，同仁如有需要，向單位主管報備後均可以居家辦公。