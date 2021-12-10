尼加拉瓜是台灣第五大牛肉進口國　年吃3434公噸「連鎖餐飲常見」

▲尼加拉瓜媒體頭條推播與台斷交新聞。（圖／翻攝尼加拉瓜《報刊》）

記者許敏溶／台北報導

尼加拉瓜外交部長宣布與台灣斷交，只承認中華人民共和國，農委會並無直接與尼加拉瓜合作的農業項目，僅有國際合作發展基金會（國合會）長期在尼加拉瓜有農業合作，合作高達33個項目，倒是為了維持邦交關係，台灣從由尼加拉瓜進口不少牛肉，是台灣排名第五的牛肉進口國。

▼尼加拉瓜與台灣斷交，圖為總統蔡英文接見尼加拉瓜大使李蜜娜。（圖／總統府提供）

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尼加拉瓜宣布與台灣斷交，目前邦交國僅剩14個國家，但台灣與尼加拉瓜並無農業合作項目，但彼此經貿關係仍算密切，只是從尼國進口農產品遠高於出口，根據農委會農業貿易統計，今年1到11月，台灣從尼加拉瓜進口7萬226公噸各式農產品，產值約1.16億美元，但台灣出口到尼國僅1509公噸，產值159萬美元。

▲尼加拉瓜是台灣第五大牛肉進口國。（圖／摘自農委會網站）

其中比較特別的是，台灣為了維持與尼加拉瓜合作，從尼國進口不少牛肉，為排名第五名的牛肉進口國，僅次於美國、巴拉圭、澳大利亞、紐西蘭，根據統計，今年1到11月，從尼國進口的冷凍牛肉高達3434公噸，產值超過2.2億美元，比從加拿大、日本進口的牛肉還多，所以民眾在國內不少連鎖餐飲店中，都可看見店家標明採用牛肉來自尼加拉瓜的牛肉。

此外，目前農委會並沒有直接與尼加拉瓜的農業合作項目，但是國合會則有高達33項合作，包括醫療、教育、稻米、蔬菜、養豬、水產養殖、糧食計畫等等，據了解，合作項目包括訓練當地人進行食品加工，教導當地人種植番茄、果樹等。