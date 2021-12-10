「既幼稚又不負責任」　林昶佐批台尼斷交：中國威脅利誘友台國家

▲立委林昶佐。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者張鈞量／台北報導

尼加拉瓜10日宣布與我國二度斷交，並在3個小時之後宣布與中國建交，立委林昶佐批評，美國主導的「民主峰會」邀請台灣卻沒有邀請中國，但中國不思考如何改善人權問題，只會威脅、利誘對台友善國家，「既幼稚又不負責任」。

林昶佐在臉書表示，尼加拉瓜宣布與我國斷交，外交部也隨即發布正式聲明，即日起全面停止雙邊合作及援助計畫，撤離大使館及技術團人員。與此同時，首屆「民主峰會」正在進行，美、加、德、英、法、荷、日本等110個國家領袖與代表齊聚，台灣也受邀參加，彼此交流經驗、擴大未來民主陣營的合作。

林昶佐強調，但未受邀請與會的中國，不思考如何改善自己國內嚴重的人權問題，反而想方設法打壓台灣，威脅、利誘對台灣友善的國家，既幼稚又不負責任。

林昶佐表示，台灣有權參與國際社會，也會持續參與，尤其現在全球供應鏈正在重組，台灣必須在國際社會站穩關鍵定位，各行各業才能持續與世界一起成長發展。面對中國打壓，我們沒有低頭的選擇，中國越打壓，往往支持我們的國際力道就會越強，台灣要穩穩地往正確方向前進。

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