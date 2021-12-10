尼加拉瓜斷交衍生「三種效應」　邱毅：美國真可以做台灣的後盾？

▲台美關係。（圖／路透社）



記者蔡文鈴／綜合報導

尼加拉瓜宣布與台灣斷交，我剩14個邦交國。對此，前立委邱毅認為，此舉一定會發生示範效果，並點名下個國家應該是宏都拉斯，後續至少對台灣產生三種效應。

邱毅於臉書表示，一是又少了一個所謂友邦，友邦歸零的日子更近了一步，這種必須面對統一現實的壓力，一定越來越大。而且形勢比人強，即使蔡英文派出吳釗燮，使盡吃奶的力量，在國際上各種興風作浪，依然無法改變統一的大勢所趨。

第二，邱毅質疑，美國真可以做為台灣的保護神，台灣的後盾嗎？尼加拉瓜是美國的後花園，美國對尼加拉瓜所施加的壓力一定很大，仍然擋不住尼加拉瓜與台灣「斷交」。一個連自己後花園都保不住的美國，還能成為台灣的有力後盾嗎？台灣還要跟著美國去搞抗中，做炮灰，做馬前卒嗎？

第三，邱毅認為，台灣付出財政枯竭的代價，每年投入大量資源搞「金錢外交」，有用嗎？瘦了台灣人民，肥了那些所謂友邦，換來的還不是「竹籃子打水一場空」，所以還要繼續搞金錢外交，搞得民窮財盡，民生凋敝嗎？

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