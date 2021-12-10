尼加拉瓜接受「一中原則」斬邦誼　外交部譴責中國打壓

▲尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）連任後宣布與我國斷交。（資料照／路透）

記者呂晏慈／台北報導

外交部10日表示，對尼加拉瓜共和國政府宣稱接受「一中原則」，片面終止與我國外交關係，並於同日宣布與中華人民共和國建交，中華民國（台灣）政府表達高度遺憾，對於中國政府再次迫使友邦與台灣斷交，打壓我國外交空間，我國政府表達強烈譴責。

外交部強調，中國政府對外主張的「一中原則」，與事實不符，也不被台灣人民接受，「台灣不是中華人民共和國的一部份，中華人民共和國從未統治過台灣」，面對中國的壓力，台灣人民不會屈服，只會更堅定捍衛中華民國與中華人民共和國互不隸屬的現狀，以及自由民主的生活方式。

外交部表示，台灣自由民主的成就，已經受到舉世讚揚，政府將堅持維護國家主權與尊嚴，守護自由民主，並與國際民主陣營共同抵禦威權主義擴張。台灣也將持續與理念相近國家積極合作，做出貢獻，扮演世界良善力量的角色。

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