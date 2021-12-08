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巧遇大肚前女友！他一聽「離婚了」要追回　結局神轉：眼淚還我

▲▼博愛座。（圖／記者曾筠淇攝）

▲男主角與分開快十年的前女友在捷運上相遇。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有時看似雞毛蒜皮的小事，也可能使相愛的兩人決定分開。網路上流傳一段故事，男子日前搭捷運時，起身將座位讓給孕婦，想不到抬頭一看，對方竟是分開10年的前女友；兩人故事神展開，吸引萬人朝聖，不少網友紛紛直呼「怎麼結局是這樣啦」、「喵的！把時間還給我」。

有網友在「爆廢公社二館」上分享一段昔日戀人的故事，男主角日前搭捷運時，起身將座位讓給孕媽咪，想不到抬頭一看，熟悉的面孔勾起十年前的回憶。女方問道，「有十年沒見面了吧？」男方則回，「大概九年又八個月。」

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原以為只有男方特別掛念著，想不到捷運搭了幾站後，女方透露她已經懷孕6個月了，跟男方一樣都是天秤座的男孩子，對方的一切「怎麼可能不記得」。時間過得很快，女方到站了，本想說些什麼，但最終卻沒開口；男方識趣的說，「明明就有事，我再打給你吧，電話沒換嗎？」

女方訝異問道，「沒換，你沒刪掉嗎？」男方則回「我還背得起來」。回家路上，女方想起分手的那個晚上，當時她因為無法認同對方決定，也沒耐心等待時間證明，所以發了脾氣後就提分手；如今，她並沒有更幸福，嫁給平庸的男人，也成為平庸的黃臉婆，而在懷孕期間，還發現對方外遇，只好決定離婚。

▲一名懷孕的女網友抱怨，老公竟然連產檢都要AA制。（示意圖，Pixabay）

▲女方懷孕了，小孩和男主角同星座。（示意圖／取自Pixabay）

這時，電話突然響起，那頭熟悉的男聲讓女方既緊張又期待，被問及婚姻狀況時，她坦言兩人已經離婚。男方心懷希望的說，「那我可能，又可以像當年那樣追你了吧！」看似浪漫的一句話，卻讓女方猶豫了，因為她不知道自己值不值得，想不到男方竟接著說「你永遠值得」。

電話掛斷後，女方繼續回想十年前所發生的事，男方因簽下志願役，而讓她選擇分手，但怎麼也沒想到，對方經過十年的歷練後，已經成為獨當一面的士官長，不僅個性成熟穩重，記憶力也沒有退化，而且體態依舊維持得很好，更有一份穩定的薪水能夠過日子，想了想後，她覺得自己才是親手葬送幸福的始作俑者。

文末話鋒一轉，提到國軍積極新創、人才齊全、戰鬥兵力雄厚，而且還有著公開透明的升遷管道、各種進修資源，如果有需要，更能申請婚喪生育的補助，「歡迎大家報考志願役，有意願者請洽國軍人才招募專線！」本以為這是段令人感動的愛情故事，想不到卻是國軍招募文。

貼文吸引萬人朝聖，不少網友都笑喊快把眼淚還來，「害我很認真看完」、「不錯，這招募有前途」、「我被騙感情了」、「國軍業配嗎」、「好國軍不簽嗎」、「還我感傷來啦！被騙了」、「幸好我快速滑到文末」、「你當兵太可惜了，去當業務應該年薪百萬」、「沒有電話，是這樣做事情的嗎？學長出來示範一下」、「國軍小編加薪了」。

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