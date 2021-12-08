37名躍升第9！蔡英文再登《富比士》百大影響力女性　歸因2件事

▲美國商業雜誌《富比士》公布2021「世界百大最有影響力女性」，總統蔡英文名列第9名（圖／翻攝《富比士》官網）



記者黃巈禾／台北報導

美國商業雜誌《富比士》昨（7）日公布2021「世界百大最有影響力女性」，總統蔡英文再度入榜，從去年的第37名，今年一躍第9名，歸因於她向美國示好，並成功控制新冠肺炎疫情的擴散。

《富比士》每年都會選出在商業和政治等領域有傑出表現的百大女性，過往蟬聯10年第一的德國總理梅克爾（Angela Merkel），隨著她在今年即將卸任，《富比士》連百大都未將她排上。今年的第一名是全球首富、亞馬遜公司創辦人貝佐斯(Jeff Bezos) 的前妻瑪肯西（MacKenzie Scott），她在2019年與貝佐斯離婚，分得亞馬遜25%股權，也使她成為全球第三富有女性及全球億萬富豪之一，而她在獲得股份後，隨即在2020年向500多個非營利團體捐出超過58億美金，一舉獲得此殊榮。

第二名是美國副總統賀錦麗（Kamala Harris），她是首位女性及黑人血統的副總統，在今年成為美國歷史上層級最高的女性政治人物。第三名是克莉絲蒂娜·拉加德（Christine Lagarde），她是歐洲中央銀行（ECB）首位女性行長，在歐盟歷史上最不穩定的時刻肩負重擔，並在新冠病毒肆虐之際保住歐元區不被進一步破壞。

我國總統蔡英文排名第9。《富比士》指出，蔡英文2016年當選，成為台灣首位女性領導人，自上任以來，違反協議，向美國示好，造成與中國大陸的緊張關係。蔡英文在2020年超過57%的選票贏得連任，她的勝利被視為對北京控制台灣的譴責。

《富比士》評價，蔡英文在新冠肺炎中的領導地位被視為全球典範，2020年台灣建立一套嚴格的追蹤，防止大規模的傳染，她誓言透過生物技術、國防以及綠色能源方面的舉措促進經濟，使台灣成為世界不可或缺的一員。