　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

從37名躍升第9！蔡英文再登《富比士》百大影響力女性　歸因2件事

▲▼美國商業雜誌《富比士》公布2021「世界百大最有影響力女性」，總統蔡英文名列第9名（圖／翻攝《富比士》官網）

▲美國商業雜誌《富比士》公布2021「世界百大最有影響力女性」，總統蔡英文名列第9名（圖／翻攝《富比士》官網）

記者黃巈禾／台北報導

美國商業雜誌《富比士》昨（7）日公布2021「世界百大最有影響力女性」，總統蔡英文再度入榜，從去年的第37名，今年一躍第9名，歸因於她向美國示好，並成功控制新冠肺炎疫情的擴散。

《富比士》每年都會選出在商業和政治等領域有傑出表現的百大女性，過往蟬聯10年第一的德國總理梅克爾（Angela Merkel），隨著她在今年即將卸任，《富比士》連百大都未將她排上。今年的第一名是全球首富、亞馬遜公司創辦人貝佐斯(Jeff Bezos) 的前妻瑪肯西（MacKenzie Scott），她在2019年與貝佐斯離婚，分得亞馬遜25%股權，也使她成為全球第三富有女性及全球億萬富豪之一，而她在獲得股份後，隨即在2020年向500多個非營利團體捐出超過58億美金，一舉獲得此殊榮。

第二名是美國副總統賀錦麗（Kamala Harris），她是首位女性及黑人血統的副總統，在今年成為美國歷史上層級最高的女性政治人物。第三名是克莉絲蒂娜·拉加德（Christine Lagarde），她是歐洲中央銀行（ECB）首位女性行長，在歐盟歷史上最不穩定的時刻肩負重擔，並在新冠病毒肆虐之際保住歐元區不被進一步破壞。

我國總統蔡英文排名第9。《富比士》指出，蔡英文2016年當選，成為台灣首位女性領導人，自上任以來，違反協議，向美國示好，造成與中國大陸的緊張關係。蔡英文在2020年超過57%的選票贏得連任，她的勝利被視為對北京控制台灣的譴責。

《富比士》評價，蔡英文在新冠肺炎中的領導地位被視為全球典範，2020年台灣建立一套嚴格的追蹤，防止大規模的傳染，她誓言透過生物技術、國防以及綠色能源方面的舉措促進經濟，使台灣成為世界不可或缺的一員。

►激殺3折！雅頓第五大道淡香精回頭率破表

ET快訊
陌生男半夜翻牆！台北正妹一看崩潰　下秒「紗窗動了」結局超驚悚
2022最強運「5生肖」　事業飆升＋桃花旺大翻身
隔壁好友狂傳嬌喘聲　他在家「偷偷做1事」超愧疚
嘉義16歲小弟擺攤賣方塊酥　姑姑「拒絕捐款」原因曝光
快訊／印「國防參謀長」空難搶救　宣告死亡
37名躍升第9！蔡英文再登《富比士》百大影響力女性　歸因2件
狗狗猛朝橋下吠！送貨員好奇看　竟是「2遺體躺溪床」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「侯友宜基本盤超過三成中間選民」　林俊憲：朱立倫以為還能綁住他

揮別梅克爾時代！蕭茲就職德國新總理　外交部：盼拓展各領域合作

37名躍升第9！蔡英文再登《富比士》百大影響力女性　歸因2件事

美國商會替台灣向白宮要疫苗　蔡英文：由此可見雙方的情誼

爆「林秉樞翻版」！　60歲男自稱「蔡英文特助」進鄉公所要錢

新店槍手被遣送回台　陸委會感謝對岸「也不忘提陳同佳案」

吳釗燮稱公投「科學題」是民粹反智　外交部譴責立委扭曲卻多加2字

側翼造謠登NHK　趙少康酸蔡英文四軍統帥：還想甩鍋

公投綁大選討論度低　管碧玲一張圖曝「公投、選舉」制度差異

陳菊：台灣跟以色列有相似過去　願在人權議題與各國合作

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

賀軍翔《全明星》百米得第三：有回春的感覺XD　王子邱勝翊逼近林敬倫紀錄...懊惱「沒調整好」

嘴秋姨當警察面「闖紅燈過馬路」　被攔還嗆：國家養你們這些廢物！

爆氣屁孩怒踹騎樓機車囂張離去　搖擺走幾步再轉向狂打路邊機器

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

2愛貓追逐推倒3棟樂高全碎滿地　他尖叫「啊！」太真實...老婆笑瘋

「侯友宜基本盤超過三成中間選民」　林俊憲：朱立倫以為還能綁住他

揮別梅克爾時代！蕭茲就職德國新總理　外交部：盼拓展各領域合作

37名躍升第9！蔡英文再登《富比士》百大影響力女性　歸因2件事

美國商會替台灣向白宮要疫苗　蔡英文：由此可見雙方的情誼

爆「林秉樞翻版」！　60歲男自稱「蔡英文特助」進鄉公所要錢

新店槍手被遣送回台　陸委會感謝對岸「也不忘提陳同佳案」

吳釗燮稱公投「科學題」是民粹反智　外交部譴責立委扭曲卻多加2字

側翼造謠登NHK　趙少康酸蔡英文四軍統帥：還想甩鍋

公投綁大選討論度低　管碧玲一張圖曝「公投、選舉」制度差異

陳菊：台灣跟以色列有相似過去　願在人權議題與各國合作

台灣大哥大再獲CDP「領袖級」認證　朝向「淨零排放」邁進

旅遊山海圳國家綠道　走讀台灣歷史與台南人文

陌生男半夜翻牆！信義區正妹一看崩潰　下秒「紗窗動了」結局超驚悚

升級更新且慢！Windows 11恐讓硬碟寫入性能砍半

冬天皮膚乾到爆！營養師激推6類食物　免用保養品吃出水嫩肌

「侯友宜基本盤超過三成中間選民」　林俊憲：朱立倫以為還能綁住他

揮別梅克爾時代！蕭茲就職德國新總理　外交部：盼拓展各領域合作

防疫旅館真實樣貌曝光！紀錄片導演揭房務人員、隔離者矛盾掙扎

小主人顧打電動！　胖胖白貓「肉身重壓」路過N次刷存在感

快訊／印度「國防參謀長」空難搶救不治　享壽63歲

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

政治熱門新聞

他說Omicron是天使帶來福音　斷言1關鍵轉化「疫情將正式結束」

「紅黃線違停」不能再檢舉　民眾可檢舉項目限縮46項

林秉樞聚餐4立委照「抓主揪」　他最後承認了

嘖嘖再傳詐騙！流光鋼琴募資逾2500萬「負責人失蹤」　北市接獲16起申訴

ET民調／公投綁大選47.5%首度未過半　不同意重啟核四48.6%再超車

開罰顏寬恒無照開挖土機？勞檢處給答案了

林秉樞相簿驚見1.2萬張備份　他曝「還有一個更可怕」

快訊／中二選區立委補選號次出爐！顏寬恒抽中5號

「林秉樞餐敘」赫見3名綠委　國民黨：民進黨全裝不熟？

林秉樞在藝術中心買畫不取貨　黃揚明：林的洗錢輪廓似乎要現形了

柯文哲被爆跟網軍開會、朱立倫有機器人大軍

「4歲女童遭殺害」新聞違規NCC罰20萬

獨／公投與閣揆信任脫勾　蘇貞昌續任行政院長到明年底

林秉樞操盤粉專、YT頻道曝光！　5影片點閱數乏人問津

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華真的要拍AV了！「片商正式簽約」女優超火辣

快訊／永和排水溝驚見「無頭、無四肢」人體軀幹！

《炮仔聲》女星車禍意外！國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

台灣首位「千萬訂閱YouTuber」誕生！他努力10年超感動

性別曝光！永和「無頭屍」確定遭分屍

「趙薇的兒子」找到了！　拒和親生父母回家遭批

視訊裁員900人　CEO後悔道歉了

俄國爸媽「後悔送女兒來台灣」　最擔心的事發生了

紅黃線違停不能檢舉！道交修法三讀通過

企業千金淪小三！　陪泡「已婚百億小開」全直擊

國光女神「藏不住了」宣布懷孕！　試管3個月迎雙胞胎

鄧佳華AV導演認證「女優是F級正妹」！哀怨吐心聲

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

「有在KTV做過嗎？」釣出吳夢夢自爆

水豚母女游泳逃家　為了「蹭飯」

更多

最夯影音

更多
屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾
驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面