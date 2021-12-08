「鋼樑直插藻礁」驚悚畫面曝光　環團：如一把劍插入人體

▲潘忠政公布照片，三接工程插在藻礁上。（圖／翻攝潘忠政臉書，下同）

記者徐政璿／台北報導

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政日前於臉書公布照片，直指三接就是蓋在藻礁上、面積是0.4公頃的很多倍，「潮水退了，就知道誰沒穿褲子」。潘忠政今（8日）進一步在記者會上指出，這些臨時棧橋的鋼樁直接無情的刺進藻礁內，蔡政府卻說這不影響生態，試問，如果一把劍插入人體內再拔出，難道身體不會有損傷嗎？

國民黨立委李德維7日偕同潘忠政與中油公司代表，至三接棧橋施工現場勘查，驚見三接棧橋的橋墩鋼樑就筆直地插在藻礁上，一舉戳破總統蔡英文稱「三接沒有蓋在藻礁上」的謊言。

李德維表示，7日天未亮即與潘忠政前往大潭藻礁三接考察，突襲施工處發現三接棧橋的橋墩鋼樑就筆直地插在藻礁上，雖然經濟部第三接收站專網站，針對大潭藻礁G1跟G2區有24小時的直播，但事實上，鏡頭稍微轉換方位，就能看到照片所示生態被破壞的狀況。

李德維也轉述一段令他印象深刻的話，中研院生物多樣性研究中心陳昭倫博士說「台灣西海岸北從基隆南到屏東這麼長的海岸線，為何只有桃園有如此珍貴的藻礁？就是因為當地的環境特殊，全世界也很少有這麼完整的藻礁生態系，等同於一部活的史書，把歷史悠久的地質發展一頁一頁保存在裡面」。

潘忠政表示，感謝國民黨立委蔣萬安12月1日安排委員會考察，12月7日與李德維再次現勘三接工程，天時地利人和恰巧能清楚看到施工地點的鋼樁就是蓋在藻礁上，就是大自然要告訴我們真相，也驗證了「海水退了就知道誰沒穿褲子」這句耳熟能詳的話。

潘忠政說，照片更具體的戳破了總統蔡英文所謂「三接沒有蓋在藻礁上」的謊言；打臉行政院長蘇貞昌「假訊息」之說；更凸顯經濟部長王美花「蓋在岩石上」之言的荒謬。

潘忠政表示，這些臨時棧橋的鋼樁直接無情的刺進藻礁內，蔡政府卻說這不影響生態，試問，如果一把劍插入人體內再拔出，難道身體不會有損傷嗎？

民眾黨立委蔡壁如則表示，執政黨現在鋪天蓋地都在宣傳三接沒有蓋在藻礁上，事實上，不只潮間帶已經破壞0.58公頃、棧橋破壞0.4公頃、港區也破壞藻礁，質疑為何蘇貞昌可以睜眼說瞎話到這種地步？為了面子死的都可以說成活的嗎？

蔡壁如指出中油111年度預算書，2021年~2030年編列三接二期投資計畫521.9億，未來還要在工業港蓋第二座碼頭、外海填21公頃，興建6座儲槽和氣化設施，這跟蔡政府所說的外推方案對不上，要求行政院長蘇貞昌應該公開說清楚。

國民黨立委林為洲強調，民進黨一直故意誤導民眾，將執政無能怪罪到反萊豬公投上，又將珍愛藻礁公投打成缺電元兇，把穩定供電作為破壞藻礁的藉口，不論是總統蔡英文還是行政院長蘇貞昌，都一再澄清三接沒有蓋在藻礁上，感謝公民團體長期辛勞奔波，全力守護環境，也讓全民看清真相。