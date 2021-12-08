側翼造謠登NHK　趙少康酸蔡英文四軍統帥：還想甩鍋

▲趙少康列出民進黨執政內發生的網軍事件。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）



記者黃巈禾／台北報導

林秉樞施暴民進黨立委高嘉瑜，後續遭爆料無業卻有2300萬存款、月花40萬，疑似綠營網軍的頭，連可能經營的粉專、Youtube也被挖出。民進黨6日反擊，要國民黨主席朱立倫解釋今年8月臉書爆出大量越南帳號是怎麼回事？民進黨秘書長林錫耀8日澄清，林秉樞和民進黨沒關係，民進黨的預算很清楚，沒花錢養網軍。對此，中廣董事長趙少康今（8日）列出民進黨執政以來的網軍事件，痛批蔡英文網軍亂國。

趙少康在臉書表示，民進黨的網軍暴力已經紙包不住火，轉而用「國民黨也有網軍」來轉移焦點，民進黨滅火的一千零一招，就是推給國民黨、推給前總統馬英九，蔡英文曾對著鄭南榕的遺照發誓「收購粉專、培養網紅、傳遞假訊息，這種事我無法接受」，如今為了宣傳反公投，再偏頗、違背事實的側翼圖文，只要點名蔡英文，貴為總統，還是眼巴巴地留言回應，幫忙側翼衝聲量，完全就是「四軍統帥」作風，側翼亂國的發文可以獲得蔡英文感謝，染疫不治的家屬卻換不到蔡英文一句慰問，何其諷刺？

趙少康指出，2018年綠營網軍逼死駐日外交官蘇啟誠，連賴清德都不得不向蔡英文求饒「請總統的網軍停止攻擊我」，2019年有上千個支持民進黨的PTT人頭帳號被清除，被鄉民戲稱為「英靈殿事件」，到今年綠營林瑋豐自導自演反串中國網軍、抹紅PTT被抓包，每一個案例都罪證確鑿，連虐打高嘉瑜的林秉樞，都有人在PTT幫他洗白。

趙少康提到，綠營側翼已經造謠到登上日本媒體NHK，丟臉丟到國際，至今還毫不知恥的進行認知作戰、打擊異己，行政院小編幫忙側翼粉專作圖的黑歷史還記憶猶新，民進黨網軍治國早已敗壞社會風氣，連養網軍都想甩鍋國民黨，充分展現蔡政府「治國無能、只剩甩鍋」，12月18日公投就是蔡英文的期中考，不願意國家繼續沉淪、網軍囂張出征的亂象持續，就要用四個同意給蔡英文一個教訓。