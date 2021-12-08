美國商會替台灣向白宮要疫苗　蔡英文：由此可見雙方的情誼

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文8日晚間出席「台灣美國商會70周年慶祝活動」時表示，台灣美國商會不久前曾致函美國白宮和國務院，籲請美國政府優先提供台灣疫苗，由此可見雙方情誼，她藉這個機會，再次感謝台灣美國商會的努力。

蔡英文表示，台灣美國商會不只見證了台灣的經濟發展和轉型，也支持台灣邁向民主化，從威權體制轉變為充滿活力的民主政體，在台灣挺過歷史挑戰的過程中，台灣美國商會一直是值得信賴的朋友和不可或缺的夥伴。

蔡英文指出，台灣美國商會不久前曾致函美國白宮和國務院，籲請美國政府優先提供台灣疫苗，由此可見雙方情誼，她藉這個機會，再次感謝台灣美國商會的努力。

蔡英文說，很遺憾地，疫情仍然為大家帶來嚴峻的挑戰，當全世界正面臨新一波Omicron變種病毒感染之際，台美雙方互為重要的經貿夥伴，應持續深化經貿關係，確保供應鏈韌性，協助促進區域和全球經濟復甦。

蔡英文表示，很高興今年6月台美在《貿易暨投資架構協定》（TIFA）下重啟貿易會談。第二屆台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）也在兩週前召開，雙方與會代表深入討論有關供應鏈韌性、反制經濟脅迫、推動數位經濟、強化5G網路安全和促進科學與技術合作等議題。

蔡英文表示，本週一美國商務部雷蒙多（Gina Raimondo）部長與我經濟部王美花部長宣布台美擬透過新的「美台技術貿易暨投資合作架構（TTIC）」進行合作，旨在發展商業計畫，並商討鞏固關鍵供應鏈的行動方案。

蔡英文強調，TTIC也將針對美台投資環境、產業趨勢及新機會的方案提供支持，同時協助擴展在美投資。她說，相信台灣美國商會在促進這些重要且必要的合作上，將扮演關鍵角色，並找出新的合作領域及分享資訊，增進相互瞭解。

蔡英文說，台美商界關係如此緊密，我政府期待和理念相近夥伴共同合作，重建受創的區域和全球經濟。另外，疫情暴露出全球供應鏈的脆弱性，我們要努力確保不再如此脆弱。

蔡英文強調，台灣在經過多年準備後，於今年9月申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），受到紐西蘭等國家的歡迎，我們希望藉由加入這個貿易體，可以進一步為區域經濟的發展與復甦做出貢獻。

她說，我們期盼加入日前宣布的「印太經濟架構」（Indo-Pacific economic framework）。台灣做為亞洲科技中心，經濟多元且靈活，可在數位經濟、供應鏈韌性、基礎建設、出口管制及潔淨能源等關鍵領域扮演重要角色。希望台灣美國商會在這些重要的領域提供支持與協助，並期待兩國產業和企業能夠繼續合作。