桃園男菜刀弒母今解剖　至少砍20刀！致命傷在頭部

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區6日發生曾姓男子持刀砍死母親人倫悲劇，檢警偵訊後依殺人罪嫌向桃園地院聲請羈押獲准，目前在桃園看守所收押中；桃檢檢察官7日下午率法務部法醫研究所法醫為死者解剖，據指出，陳姓死者致命傷在頭部，根據法醫解剖後研判至少被砍逾20刀以上，家屬對此悲慟不已，也不願表達意見，至於真正死因則需等法醫研究所解剖報告出爐才能確認。

▲桃園市平鎮區曾姓男子6日清晨持菜刀砍死媽媽，檢警偵訊後依殺人罪嫌向地院聲押獲准，桃檢檢察官郭印山(右)率法醫7日下午進行解剖。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市平鎮區曾姓男子6日清晨持菜刀砍死媽媽命案，檢警7日下午在中壢殯儀館解剖釐清死因，警方提供現場蒐證證據給檢察官佐證。（圖／記者沈繼昌攝）

檢警調查，31歲的曾姓男子6日清晨6時許在平鎮區住處高喊「救命，快救我媽媽」，鄰居見狀趕緊打電話報警，警消防人員破門進入後發現，63歲的陳姓婦人混身是血倒臥血泊中，警消發現時已無呼吸心跳，地板則有大片血跡與菜刀1把，警方發現曾姓男子藏匿於浴室外露台上，身上沾滿血跡且精神恍忽，多次作勢要從4樓往下跳，疑似有自殘等跡象，警消合力將曾男拉進屋內，並由救護車戒護就醫。

▲桃園市平鎮區曾姓男子6日清晨持菜刀砍死媽媽命案，檢警7日下午在中壢殯儀館解剖，圖為中殯儀體解剖室。（圖／記者沈繼昌攝）

檢警查出，曾姓男子有幻聽、與重度憂鬱症等病史，在偵訊時辯稱，「有聲音在控制他」、有「有黑影附在媽媽身上」，為了救媽媽才會持刀砍傷等語，檢方認為殺人犯行明確，偵訊後依殺害直系血親屬且犯嫌重大，向桃園地院聲請羈押獲准。

桃園地院法官以殺人罪為最輕本刑10年以上有期徒刑之重罪，且重罪常伴有高度的逃亡可能性，考量被告目前精神狀況及涉犯本件重罪情形，有相當理由認其有逃亡之虞，法官裁定收押但未禁止接見與通信。

▲桃園市平鎮區曾姓男子6日清晨持菜刀砍死媽媽命案，檢警7日下午在中壢殯儀館解剖，家屬趕抵中殯關心。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園地檢署為盡速釐清命案真相，7日下午2時30分在中壢殯儀館由外勤檢察官郭印山率高檢署法醫研究所法醫進行解剖，根據初步解剖報告指出，死者致命傷都在頭部，研判至少有20刀以上，至於真正死因則須等待法醫研究所解剖報告出爐才能確認。

對檢警解剖，陪同家屬表示對案情都不清楚，發生這起人倫悲劇都感到很悲痛，也不願表示意見，尊重檢警驗屍結果。

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