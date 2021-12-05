　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

在薑母鴨店酒後跌出3把刀！男被逮辯：削水果　法官不信判罰4000

▲▼薑母鴨。（圖／記者周宸亘攝）

▲莊姓男子在薑母鴨飲酒用餐後，因不滿店員和旁人規勸他回家休息，進而爆發衝突，卻因此跌倒從身上掉出3把刀。（圖／示意圖，與本案無關／記者周宸亘攝）

記者林冠吟／台南報導

台南一名莊姓男子今年10月晚間在薑母鴨店飲酒用餐，因不滿店員和旁人勸他返家休息，進而發生口角衝突，未料莊男卻突因不勝酒力而跌倒，跌倒後從身上掉出1把菜刀和2把水果刀，嚇壞眾人。警方獲報到場後，也立即依違反《社維法》將莊男送辦，台南簡易庭日前裁定莊男無正當理由攜帶具殺傷力器械，處罰鍰4000元，並將3把刀具沒收。

莊姓男子今年10月31日晚間前往薑母鴨店飲酒用餐，未料黃湯下肚的莊男不滿店員及旁人勸他回家休息，進而爆發口角衝突，過程中莊男還因不勝酒力而跌倒，跌倒後從身上掉出1把菜刀、2把水果刀，嚇壞眾人，擔心恐生變故，緊急報警處理。員警獲報到場後，也立即《社維法》將莊男移送。

莊男清醒後坦承確實隨身攜帶刀具，並在薑母鴨店酒後與人發生口角，但莊男辯稱其隨身攜帶刀具是為了要「削水果」。台南簡易庭審理後指出，莊男酒後與人發生口角，其辨識能力與操控行為顯著低下，恐有誤用刀具而危及他人生命安全，並對社會安寧產生危害之虞；至於莊男辯稱帶刀是為了要削水果等語，法官指出，不論現行店家多數皆會提供可供削水果的刀具，若莊男真的只是為了要削水果，何必要帶超過1隻刀具？認為莊男帶刀無理由，依違反《社維法》，對莊男裁處4000元罰鍰。

►早起不賴床的秘密幫手就是它

ET快訊
富邦悍將「洪一中走人」成定局　接班人名單曝光
火車站封鎖20mins！竟是牛牛闖入「一路狂奔」　影像曝光
她左耳劇痛「狂冒黃色膿液」！醫生勸改掉這壞習慣
江蕙封麥「珍貴畫面」首曝光！　大咖舉動讓她淚崩
都市傳說是真的！退伍10年老鳥「1動作教召中獎」
北市夫妻一招「狂打8劑疫苗」　指揮中心回應了
強制接種！「3類產業人員」12／17前要打滿2劑疫苗

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

爐具突起火！新北五股14樓住宅傳火警　警消獲報急灌救

清晨闖入鐵軌！花蓮牛牛「一路狂奔」影像曝光…車站封鎖20mins

獨／中職球星母助弱勢！控高雄警「雙標」岐視街友：針對性欺負

辦貸款要先寄存摺提款卡？婦乖乖照辦　警霸氣喊：這就是詐騙

快訊／踹飛6歲繼子！彰化渣男地檢署複訊　不發一語、不願道歉

在薑母鴨店酒後跌出3把刀！男被逮辯：削水果　法官不信判罰4000

賓士撞進檳榔攤！駕駛疲勞錯踩油門　逆向連撞5汽機車

快訊／高雄輕軌又被撞了！女騎士受傷倒地　高捷：將進行求償

林秉樞扯「跟副局長是麻吉」！嗆：可指揮檢調…調查局打臉了

黑衣女夜遊高雄港K字塔觀景　情緒激動落海獲救

李李仁看《華燈》也氣：彪哥好可惡　片場護劉品言「防走光暖舉」超反差

幫劉品言報仇！陶晶瑩「冰塊突襲」李李仁　兩人缺牙獻唱《雨夜花》「獻給華華」笑爆

咬死3歲童！比特犬收容所現況曝　落寞尾巴下垂...恐面臨人道毀滅

自律男23歲買特斯拉、24歲買房　曝內心法則：動機強烈明確很重要

國中弟撞到機車屁股「真的很sorry」　寫字條+帶父母來道歉！車主：免賠

田馥甄致歉許富凱！爆「我媽常私訊騷擾」　他回贈「田」燈牌...Hebe：筆劃太少比較便宜！

鄧佳華換「超炫交通工具」外送　彎腰收車車...網嚇：餐點全翻？

爆棄養潮？嘉義驚見流浪比特犬　眼神凶猛狂吠...4被捕1仍逃竄中

斗六賽車競速「起跑失控」撞人群　1孕婦+5人急送醫...民眾尖叫狂逃

生死一瞬間！砂石車未注意路況　左轉險撞到行人...最後驚險煞車

爐具突起火！新北五股14樓住宅傳火警　警消獲報急灌救

清晨闖入鐵軌！花蓮牛牛「一路狂奔」影像曝光…車站封鎖20mins

獨／中職球星母助弱勢！控高雄警「雙標」岐視街友：針對性欺負

辦貸款要先寄存摺提款卡？婦乖乖照辦　警霸氣喊：這就是詐騙

快訊／踹飛6歲繼子！彰化渣男地檢署複訊　不發一語、不願道歉

在薑母鴨店酒後跌出3把刀！男被逮辯：削水果　法官不信判罰4000

賓士撞進檳榔攤！駕駛疲勞錯踩油門　逆向連撞5汽機車

快訊／高雄輕軌又被撞了！女騎士受傷倒地　高捷：將進行求償

林秉樞扯「跟副局長是麻吉」！嗆：可指揮檢調…調查局打臉了

黑衣女夜遊高雄港K字塔觀景　情緒激動落海獲救

爐具突起火！新北五股14樓住宅傳火警　警消獲報急灌救

水族館虎鯊「嘔出斷臂」遊客全嚇壞　竟扯出黑幫惡鬥血腥內幕

雲林家扶歲末表揚　自強家庭「炒」出幸福

力拚娶某本！科技工程師自願上大夜　白天跑快遞周六日速食店打工

阿姨坐擁90套房、106個車位　總價飆破13億元！影片瘋傳真相曝

台南市民學苑成果展　活動中心熱鬧登場

范冰冰40歲曝「仙女美照」嫩出水　網友猛讚宛如童話世界公主

林秉樞施暴案扯出「綠營內鬥」　凌濤：蔡英文查嗎？

BRUNO多功能電烤盤奶茶色美翻！　加大50%更好用

緬甸安全部隊開車衝撞抗議人群！5示威者被輾壓慘死　驚悚一幕曝光

台女遊長灘島超露比基尼引轟動 慘被罰款...警：根本只穿繩子！

社會熱門新聞

彰化母子控家暴！2員警「聽完就離開」被懲處了

桃園高鐵站周邊大火！火煙影響交通

林秉樞戶頭2300萬！ATM明細曝　5萬房錢還要小女友出

即／踹飛6歲繼子暴打妻　渣男台中落網

小開砍愛人176刀判死　靠撒幣21年不槍決

李國毅酒駕違規畫面曝！

即／高雄男陳屍摩鐵　房務員開門嚇壞

林秉樞打完高嘉瑜2周後　花百萬買這東西

咬死3歲童！比特犬現況曝

少女求助119卻慘遭性侵　消防員判決出爐

清大博士學開挖土機遭淘汰　口試只得2分理由曝光

他欠500元遭暴打　少年嗆：大甲沒人會保你

渣男外遇產女！　孝妻「獲贈5房產」卻又慘遭霸凌

消防版林秉樞外流私密片！　老公、同學都不放過

更多熱門

相關新聞

台南做工行善團第161戶完工

台南做工行善團第161戶完工

台南市勞工局「做工行善團」修繕志工免費為弱勢修屋，落實市長黃偉哲打造「希望家園」施政理念，讓受助弱勢戶有個可以安心居住的家，即使犧牲假日也樂此不疲，暖心舉動帶給社會滿滿正能量，尤其市長黃偉哲一直很重視對原住民朋友照顧，自上任來迄今已協助7戶原住民修繕案，助弱勢原住民修築溫暖的家。

「地景藝術美食饗宴」台南場登場

「地景藝術美食饗宴」台南場登場

前員警性侵報案人12歲女　被重判11年

前員警性侵報案人12歲女　被重判11年

台南民治市民廣場聖誕點燈溫馨熱絡

台南民治市民廣場聖誕點燈溫馨熱絡

台南大遠百聖誕樹公益點燈

台南大遠百聖誕樹公益點燈

關鍵字：

台南薑母鴨菜刀水果刀削水果跌倒

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李國毅違規迴轉遭攔　測出酒駕被帶走！

首見超撒嬌！她貼比特犬親人一面

日本爸要女兒嫁來台灣　她在台看到這畫面：嚇到了

蔡康永導演真人秀遭淘汰　短片沒放完就停播

彰化母子控家暴！2員警「聽完就離開」被懲處了

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

桃園高鐵站周邊大火！火煙影響交通

時空旅人曝「12月這天」出大事震撼全球

李國毅老婆「還是想幫他辯解」深夜PO長文！

住進男友家！驚見全家人「特殊習慣」她嚇慘

一喝酒就臉紅！罹「2種癌機率暴增」　近50%台灣人都是

頭髮掉不停？網揭「4類食物」不要吃

離婚當晚遭性侵　前夫竟回：妳也很想要

迪麗熱巴、楊洋傳CP成真！　「近照2線索」掀熱議

醒來帳戶多2800萬　公務員完全沒發現

更多

最夯影音

更多
李李仁看《華燈》也氣：彪哥好可惡　片場護劉品言「防走光暖舉」超反差

李李仁看《華燈》也氣：彪哥好可惡　片場護劉品言「防走光暖舉」超反差
幫劉品言報仇！陶晶瑩「冰塊突襲」李李仁　兩人缺牙獻唱《雨夜花》「獻給華華」笑爆

幫劉品言報仇！陶晶瑩「冰塊突襲」李李仁　兩人缺牙獻唱《雨夜花》「獻給華華」笑爆

咬死3歲童！比特犬收容所現況曝　落寞尾巴下垂...恐面臨人道毀滅

咬死3歲童！比特犬收容所現況曝　落寞尾巴下垂...恐面臨人道毀滅

自律男23歲買特斯拉、24歲買房　曝內心法則：動機強烈明確很重要

自律男23歲買特斯拉、24歲買房　曝內心法則：動機強烈明確很重要

國中弟撞到機車屁股「真的很sorry」　寫字條+帶父母來道歉！車主：免賠

國中弟撞到機車屁股「真的很sorry」　寫字條+帶父母來道歉！車主：免賠

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面