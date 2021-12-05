在薑母鴨店酒後跌出3把刀！男被逮辯：削水果　法官不信判罰4000

▲莊姓男子在薑母鴨飲酒用餐後，因不滿店員和旁人規勸他回家休息，進而爆發衝突，卻因此跌倒從身上掉出3把刀。（圖／示意圖，與本案無關／記者周宸亘攝）



記者林冠吟／台南報導

台南一名莊姓男子今年10月晚間在薑母鴨店飲酒用餐，因不滿店員和旁人勸他返家休息，進而發生口角衝突，未料莊男卻突因不勝酒力而跌倒，跌倒後從身上掉出1把菜刀和2把水果刀，嚇壞眾人。警方獲報到場後，也立即依違反《社維法》將莊男送辦，台南簡易庭日前裁定莊男無正當理由攜帶具殺傷力器械，處罰鍰4000元，並將3把刀具沒收。

莊姓男子今年10月31日晚間前往薑母鴨店飲酒用餐，未料黃湯下肚的莊男不滿店員及旁人勸他回家休息，進而爆發口角衝突，過程中莊男還因不勝酒力而跌倒，跌倒後從身上掉出1把菜刀、2把水果刀，嚇壞眾人，擔心恐生變故，緊急報警處理。員警獲報到場後，也立即《社維法》將莊男移送。

莊男清醒後坦承確實隨身攜帶刀具，並在薑母鴨店酒後與人發生口角，但莊男辯稱其隨身攜帶刀具是為了要「削水果」。台南簡易庭審理後指出，莊男酒後與人發生口角，其辨識能力與操控行為顯著低下，恐有誤用刀具而危及他人生命安全，並對社會安寧產生危害之虞；至於莊男辯稱帶刀是為了要削水果等語，法官指出，不論現行店家多數皆會提供可供削水果的刀具，若莊男真的只是為了要削水果，何必要帶超過1隻刀具？認為莊男帶刀無理由，依違反《社維法》，對莊男裁處4000元罰鍰。