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談分手竟「載到摩鐵硬上」　男獲前女友原諒緩刑5年

▲桃園市李姓男子去年1月間與女友相約談判分手，卻藉故將其帶進摩鐵，趁機硬上性侵得逞，事後女子提告強制性交。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲桃園市李姓男子去年1月間與女友相約談判分手，卻藉故將其帶進摩鐵，趁機硬上性侵得逞，事後女子提告強制性交。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子去年1月間與女友起摩擦，女友有意分手，李男與女友相約談判，卻藉故開車至摩鐵，進入房間後李將女友推倒在床上，強行撫摸胸部與下體，再強制脫去其外褲，不顧女友大喊「住手」強制壓住其手腳後硬上得逞，事後女友報警驗傷提告強制性交。李男在檢警偵訊時坦承犯行，被依強制性交罪嫌起訴；法院審酌李男偵訊期間坦承犯行，亦獲得女友之原諒，審結依強制性交罪判處2年有期徒刑，緩刑5年，還可上訴。

檢警調查，李姓男子因女友想分手，為挽留女友相約談判，去年1月3日下午4時許，女友在其車上談判，女友堅持要分手，李佯稱要載女友回家，卻將車開至附近摩鐵，女友以為李要在摩鐵討論分手事宜，遂與李進入房間。

未料一進入房間，李卻將女友推倒在床上，親吻後並伸手撫摸其胸部與下體等處，接續脫去其內外褲，女友抓住李男雙手，喝令其「住手」，但李不顧女友之反抗，分別壓制女友手腳，強行硬上性侵1次得逞；事後女友報警並赴醫院驗傷提告李強制性交，檢警偵訊時，李均坦承犯行不諱，檢方偵結依強制性交罪嫌將李起訴。

桃園地院審理時，李坦承犯案，法官針對李在檢警偵訊與院方審理時均坦承不諱，證人即女友指證與醫院提供疑似性侵害事件驗傷診斷書及病歷佐證，足認李之自白與事實相符值得採信。

法官審酌，李與女子原為男女朋友關係，利用談判分手機會，無視女子之意願，對之為強制性交行為，造成難以彌補之陰影，所為實無可取，斟酌李其惡性與犯罪情節究與一般暴力性侵犯罪有別，且李事後已獲女子之原諒，考量李並無犯罪前科，素行尚可，因一時思慮未周犯下本犯行，依刑法第59條之規定，酌量減輕其刑。

法官認為，李在女子明確表達拒絕之意，猶對其為強制性交之行為，濫用女子對其之信賴，嚴重侵害其性自主決定權，顯見其自我克制能力及尊重他人法益之法治觀念均待加強；惟念其犯後始終坦承犯行，且對女子深感抱歉，已得女子之原諒，法官審結，依犯強制性交罪，判處有期徒刑2年，緩刑5年。緩刑期間責付保護管束，應於判決確定之日起2年內，依執行檢察官之命令，向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供200小時之義務勞務，本案還可上訴。

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