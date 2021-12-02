狠夫殺妻對折塞塑膠桶疑再毀容　親家悲怒：怎樣還我們公道？

▲桃園市吳姓男子懷疑妻子外遇，吳疑似徒手毆打妻子後再以棉被摀住口鼻致死，檢警預計3日下午解剖確認死亡原因。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子懷疑謝姓妻子外遇，30日疑似毆打妻子後再以棉被摀住口鼻窒息致死，1日上午再向警方自首坦承殺害妻子，儘管吳坦承犯案，但諸多疑點仍待釐清，由於死者臉部等處有多處傷痕，為釐清真正死因，桃園地檢署檢察官預計3日下午率法醫在桃園殯儀館解剖，以釐清諸多疑點。

檢警調查，兇嫌是31歲的吳姓男子，死者則是29歲的謝姓女子，2人婚後育有2名分別為4歲與6歲幼女，一家四口住在桃園區某公寓大樓，吳男1日早上向中路派出所自首坦承殺害妻子後，警方鑑識人員隨即封鎖現場蒐證，發現謝姓女子被對折後放入大型橘色塑膠桶，再以蓋子蓋住封存，至於現場是否有外力介入，檢警則不願對外透露更多細節。

▲桃園市吳姓男子懷疑妻子外遇，吳疑似徒手毆打妻子後再以棉被摀住口鼻致死，再將謝女遺體對折放入大型塑膠桶內封存，圖為類似之橘色塑膠桶。（示意圖／記者沈繼昌攝）

但據指稱，謝女臉部等處有多處瘀傷，但應該不是致命原因，桃檢1日下午在桃殯相驗死者時，吳男父母與謝女父母一度相遇，謝女父母一度向親家丟下一句「你們怎樣還我們一個公道？」吳家父母則無言以對，警方隨即將雙方引開，避免引起雙方困擾。

據指出，吳男與謝女今年初才買入位於桃園區的舊公寓，經過裝潢後於今年年中才搬入，鄰居對於一家四口都沒太多印象，只知道吳男在某電子公司任職，謝女最近有工作，但內容則不清楚。

此外，吳男於30日下午殺害妻子後，當晚曾返回父母住處吃晚飯，後來曾接獲謝女阿嬤打電話詢問，為何孫女沒回家？吳男則回覆「她跟別人跑了」，阿嬤則一頭霧水。警方研判，吳男當時已殺害妻子，對於長輩詢問居然如此回覆，顯見心中還是非常怨恨妻子疑似有外遇。

吳男涉嫌殺害妻子後，1日晚間已遭檢方依殺人罪嫌向地院聲押獲准，目前被收押在桃園看收所內，為盡速釐清案情，檢方與法醫研究所敲定時間後訂於3日下午2時30在桃殯解剖釐清真正死因。

【更多新聞】

►「生下來怕養不起」 女移工產女嬰棄置街頭...檢起訴幫求情

►影／學生專車撞斷限高架！擋風玻璃破碎 司機推給衛星導航

►桃園桶屍案／疑妻外遇行兇折屍塞塑膠桶 伴屍16小時自首留2幼女