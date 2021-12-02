　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

狠夫殺妻對折塞塑膠桶疑再毀容　親家悲怒：怎樣還我們公道？

▲桃園市吳姓男子懷疑妻子外遇，吳疑似徒手毆打妻子後再以棉被摀住口鼻致死，檢警預計3日下午解剖確認死亡原因。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市吳姓男子懷疑妻子外遇，吳疑似徒手毆打妻子後再以棉被摀住口鼻致死，檢警預計3日下午解剖確認死亡原因。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子懷疑謝姓妻子外遇，30日疑似毆打妻子後再以棉被摀住口鼻窒息致死，1日上午再向警方自首坦承殺害妻子，儘管吳坦承犯案，但諸多疑點仍待釐清，由於死者臉部等處有多處傷痕，為釐清真正死因，桃園地檢署檢察官預計3日下午率法醫在桃園殯儀館解剖，以釐清諸多疑點。

檢警調查，兇嫌是31歲的吳姓男子，死者則是29歲的謝姓女子，2人婚後育有2名分別為4歲與6歲幼女，一家四口住在桃園區某公寓大樓，吳男1日早上向中路派出所自首坦承殺害妻子後，警方鑑識人員隨即封鎖現場蒐證，發現謝姓女子被對折後放入大型橘色塑膠桶，再以蓋子蓋住封存，至於現場是否有外力介入，檢警則不願對外透露更多細節。

▲桃園市吳姓男子懷疑妻子外遇，吳疑似徒手毆打妻子後再以棉被摀住口鼻致死，再將謝女遺體對折放入大型塑膠桶內封存，圖為類似之橘色塑膠桶。（示意圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市吳姓男子懷疑妻子外遇，吳疑似徒手毆打妻子後再以棉被摀住口鼻致死，再將謝女遺體對折放入大型塑膠桶內封存，圖為類似之橘色塑膠桶。（示意圖／記者沈繼昌攝）

但據指稱，謝女臉部等處有多處瘀傷，但應該不是致命原因，桃檢1日下午在桃殯相驗死者時，吳男父母與謝女父母一度相遇，謝女父母一度向親家丟下一句「你們怎樣還我們一個公道？」吳家父母則無言以對，警方隨即將雙方引開，避免引起雙方困擾。

據指出，吳男與謝女今年初才買入位於桃園區的舊公寓，經過裝潢後於今年年中才搬入，鄰居對於一家四口都沒太多印象，只知道吳男在某電子公司任職，謝女最近有工作，但內容則不清楚。

此外，吳男於30日下午殺害妻子後，當晚曾返回父母住處吃晚飯，後來曾接獲謝女阿嬤打電話詢問，為何孫女沒回家？吳男則回覆「她跟別人跑了」，阿嬤則一頭霧水。警方研判，吳男當時已殺害妻子，對於長輩詢問居然如此回覆，顯見心中還是非常怨恨妻子疑似有外遇。

吳男涉嫌殺害妻子後，1日晚間已遭檢方依殺人罪嫌向地院聲押獲准，目前被收押在桃園看收所內，為盡速釐清案情，檢方與法醫研究所敲定時間後訂於3日下午2時30在桃殯解剖釐清真正死因。

【更多新聞】

►「生下來怕養不起」　女移工產女嬰棄置街頭...檢起訴幫求情

►影／學生專車撞斷限高架！擋風玻璃破碎　司機推給衛星導航

►桃園桶屍案／疑妻外遇行兇折屍塞塑膠桶　伴屍16小時自首留2幼女

ET快訊
混血帥模找正妹拍性愛片　PO網「她正臉曝光」慘了
快訊／康和證被掏空16億！　董座父子遭約談
利爪如匕首！180公分「殺人鳥」闖住處　屋主嚇傻
沒愛愛卻吞避孕藥！　夫見愛妻「腿軟返家」炸了
認識林秉樞「有禮貌、愛讀書」！　呂捷看新聞驚呆
林秉樞母喪喊「總統確定出席」 　訃聞驚見神秘角色
印度神童警告「12月這天後」最危險　疫情恐怖擴散

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

混血男模與正妹拍性愛片…打薄碼PO推特！害她正臉曝光　下場慘了

快訊／西門町爆街頭爆鬥毆　快打警力到場傻眼...自己人抓毒販

快訊／康和證涉「非常規交易」掏空16億　董座父子遭約談

林秉樞的壞「只有嘉瑜不知道」！曾家暴爸媽　鄰曝：他脾氣火爆

獨／高雄知名大學女生驚爆侵吞公款　畢聯會186萬元人間蒸發

沒行房卻吞避孕藥！人妻勾小王嗨整晚　夫見她「腿軟返家」綠炸了

下腰怪客「跳舞哥」又來了：我要跳遍大台中　警開單9次沒繳過錢

狠夫殺妻對折塞塑膠桶疑再毀容　親家悲怒：怎樣還我們公道？

「那個，不好意思」通緝犯落跑前先道歉　霧峰警百米衝刺逮人

車開到一半「下車全裸走8分鐘」！路人全看傻　駕駛激辯：我會遮住

吃海底撈...突包圍唱《分手快樂》　他全程眼神死聽完：謝謝店員...

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

林秉樞躲飯店被逮嗆出呂秋遠！　否認對「高嘉瑜、母親」動手施暴

高嘉瑜遭家暴3天後驗傷照片曝　右臉全瘀到脖子、雙膝破皮流血

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

《魔法阿媽》文英阿姨珍貴畫面公開　王小棣談配音幕後...讚小孩超專注

重機男大生「逆向超車」撞自小客　車殼零件噴飛...目擊者：死了死了

高嘉瑜數度崩潰...淚訴還原經過　第一時間丟臉無助受害者不只她

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

怪手挖2下...水泥廠噴霧塔倒塌！　「百噸建物」壓死司機驚悚畫面曝

混血男模與正妹拍性愛片…打薄碼PO推特！害她正臉曝光　下場慘了

快訊／西門町爆街頭爆鬥毆　快打警力到場傻眼...自己人抓毒販

快訊／康和證涉「非常規交易」掏空16億　董座父子遭約談

林秉樞的壞「只有嘉瑜不知道」！曾家暴爸媽　鄰曝：他脾氣火爆

獨／高雄知名大學女生驚爆侵吞公款　畢聯會186萬元人間蒸發

沒行房卻吞避孕藥！人妻勾小王嗨整晚　夫見她「腿軟返家」綠炸了

下腰怪客「跳舞哥」又來了：我要跳遍大台中　警開單9次沒繳過錢

狠夫殺妻對折塞塑膠桶疑再毀容　親家悲怒：怎樣還我們公道？

「那個，不好意思」通緝犯落跑前先道歉　霧峰警百米衝刺逮人

車開到一半「下車全裸走8分鐘」！路人全看傻　駕駛激辯：我會遮住

快訊／花8元買文具爽中千萬！　統一發票9、10月中獎完整清冊曝光

蔡佩軒認「戀情全不超過1年」！　親揭背後原因...自剖感情弱點

嘉義縣義竹鄉嶄新空間藝術設計　特產鄉土文化融入創作

王一博《風起洛陽》大喜日父竟遇害　變臉飆戲聯手黃軒緝兇

「圓臉工讀生」上班時間塞爆抽屜睡翻　美容師笑曝：牠還會欺負狗

5成民眾委外大掃除！　信義居家：玄關清潔首度擠進前３名

1萬件不孕症夫婦還在等補助　民進黨：蔣萬安快回立院審預算！

疫後最大展TIMTOS x TMTS 2022遇Omicron　經濟部爭取防疫專案迎大買主

「高鐵可以三接沒理由不能」　藻礁公投反方籲支持者：放下執著

專攻Omicron！莫德納宣布研發「追加劑」　問世時間點出爐

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

社會熱門新聞

陪林秉樞躲飯店「長髮正妹」起底　小12歲還幫付房錢

林秉樞錢從哪來？　黑心律師突破1盲點

新北男將女友頭壓進小火鍋內2秒　她在店內痛尖叫

林秉樞無業卻「月花5萬包飯店」！背後金主曝光

啃老林秉樞父母是校長、老師　姐姐是法官

林秉樞現身3點回應　「嘉瑜、小馬你們贏了」

林秉樞隨身帶「小肉槌」　出國偷摸舞孃胸部

高嘉瑜遭家暴被酸　導演看不下去公開對話還原

快訊／國道1號8車連環撞！1人受困

國1追撞事故空拍照曝！8車相連如火車…網看傻了

獨／「男友視角照」帶風向文作者非林男

即／桃園29歲女遭封屍

女網友「穿內褲」躺身邊！男摸一把慘了

苗栗女搬新家「9個月昏倒4次」　原因找到了

更多熱門

相關新聞

裸身女大體突睜眼起身　全場嚇瘋逃命

裸身女大體突睜眼起身　全場嚇瘋逃命

奈及利亞貝寧大學教學醫院（University of Benin Teaching Hospital）一堂屍體防腐課程出現嚇人一幕，因為原本躺著的女性大體突然睜開眼睛站起，從停屍間走到戶外草地，讓現場學生震驚不已，當場嚇跑。

新店爸「頭卡子彈」今解剖！妻忍悲現身殯儀館

新店爸「頭卡子彈」今解剖！妻忍悲現身殯儀館

即／紙雕師揮12刀！超商店員遺體複驗結果曝

即／紙雕師揮12刀！超商店員遺體複驗結果曝

悍匪遭警擊斃解剖出爐　子彈貫穿「心肝肺頭」

悍匪遭警擊斃解剖出爐　子彈貫穿「心肝肺頭」

槍擊犯遭警擊斃今解剖　家人：日子還是要過

槍擊犯遭警擊斃今解剖　家人：日子還是要過

關鍵字：

桃園桶屍案.檢警桃殯解剖

讀者迴響

熱門新聞

Netflix「12月下架片單」超多經典神片！網崩潰哀嚎

陪林秉樞躲飯店「長髮正妹」起底　小12歲還幫付房錢

林秉樞錢從哪來？　黑心律師突破1盲點

網紅產品照「和淘寶一樣」遭疑盜圖！　多LOGO貴2倍

今天「20211202」超罕見　錯過再等9年！

新北男將女友頭壓進小火鍋內2秒　她在店內痛尖叫

Joeman「31歲存到5000萬退休」！揭5大吸金原因

57歲視帝赴陸淪「街頭擺地攤」　出道40年辛酸畫面流出

分手就不會回頭的三大星座！

自強號激烈震動　他崩潰喊快解體

1~3類一線人員第三劑今午後開打！

快訊／那對夫妻Nico生了！出門突陣痛送醫

馬航MH370失蹤7年　工程師稱「找到了」

林秉樞無業卻「月花5萬包飯店」！背後金主曝光

揍完高嘉瑜「男友視角照」曝！網抓包：血流成河

更多

最夯影音

更多
吃海底撈...突包圍唱《分手快樂》　他全程眼神死聽完：謝謝店員...

吃海底撈...突包圍唱《分手快樂》　他全程眼神死聽完：謝謝店員...
薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

林秉樞躲飯店被逮嗆出呂秋遠！　否認對「高嘉瑜、母親」動手施暴

林秉樞躲飯店被逮嗆出呂秋遠！　否認對「高嘉瑜、母親」動手施暴

高嘉瑜遭家暴3天後驗傷照片曝　右臉全瘀到脖子、雙膝破皮流血

高嘉瑜遭家暴3天後驗傷照片曝　右臉全瘀到脖子、雙膝破皮流血

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面