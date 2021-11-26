砸店+拿菜刀榔頭恐嚇店家飽受驚嚇　惡男6度犯案終於踢到鐵板

▲一名精障男子5度騷擾早餐店，還拿菜刀、榔頭威脅，目前已被強制送醫。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市65歲精神智障林姓男子這個月5度持菜刀、鎖頭等工具恐嚇北區一家早餐店，嚴重妨害店家和客人生命，還去踹妹妹家的大門，警方曾隨案和函送5次，向檢方聲請預防性羈押，但都被檢方以要件不足不予採納，後來通報消防局及衛生所人員到場，將林男強制就醫，狀況暫緩解除。

警二分局永興派出所自11月起即陸續接獲同一家早餐店報案，指出林姓男子多次把腳踏車停在店門口，還搬來「禁止停車」的牌子放在店家周邊，驅趕客人，阻礙生意，甚至還拿菜刀、榔頭威脅店家。

警方先後依毀損、恐嚇罪嫌隨案解送台中地檢署3次，毁損罪嫌函送2次，其中2次以有反覆危害居民之虞，建請檢察官聲請預防性羈押，但被檢方以要件不足為由未獲採納。

11月22日上午8點多，警方又接獲林姓女子報案，這次是林男的妹妹，被害人指她哥哥情緒失控，大力踹門，她只敢躲在房內，不敢出門，警方立即趕赴現場，並通報消防局及北區衛生所人員到場，經家屬同意下，將林男強制送醫。

警方訊問林男動機，但問不出所以然，早餐店老闆和林的妹妹更是毫無頭緒，如今林男已經送醫，社區治安稍解。