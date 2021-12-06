花蓮男久病纏身不想活！　警及時趕到勸回一命

▲員警到達現場，黃姓男子已喝醉，椅子放的2把刀已先被員警收藏起來。（圖／鳯林分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮鳯林鎭紅葉村60歳黃姓男子因終年病疾纏身，日前心情鬱悶低落，越想越是失落絕望，竟準備了菜刀和番刀打算了结自己生命，所幸轄區員警及時趕到苦勸疏導，終使黃男放棄輕生念頭，雖然黃男無受傷，員警仍協助以救護車送往醫治療。

▲▼男子越說越傷心，同時臉上不時露出痛苦表情，員警隨即叫來救護車送黃男到醫院。

鳳林警分局紅葉派出所警員郭建源於日前接獲民眾電話通報，有人手持利刃想要輕生，員警立即驅車前往營救。

員警抵達後，發現黃姓男子獨自一人坐在椅子上，椅子旁邊放著菜刀與番刀，當時黃男已喝醉，自稱終年病疾纏身導致心情鬱悶低落，進而萌生尋短念頭。

員警當場觀察黃男身上並無明顯外傷，終於鬆了一口氣，便苦口婆心勸說，最終使黃民放棄輕生念頭，員警也一直陪伴黃男直至情緒穩定，只是黃男當時臉部露有痛苦表情，員警不放心，仍聯絡消防救護人員協助將黃男送醫。

鳳林分局分局長簡龍宏呼籲民眾，自殺不能解決問題，勇敢求助並非弱者，學習尊重生命、愛惜生命，切勿因一時衝動而尋短，留給至親家人無限悲痛與遺憾。

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