約少女出遊帶回家襲胸強吻　已婚外籍男險遭驅逐出境

▲孟加拉籍男子阿布杜（譯音）於2019年在交友網路上認識未滿15歲少女，藉機邀約少女與其友人到台北西門町遊玩，趁其友人離去後對少女親吻與襲胸，事後挨告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者沈繼昌／桃園報導

已婚的孟加拉籍男子阿布杜（譯音）前年透過交友軟體認識還不滿15歲之少女，同年3月邀約少女與其友人開車至台北西門町等地遊玩，其友人提前離開，阿布杜趁兩人獨處時竟對少女親吻，還隔著衣物撫摸胸部，以此方式強制猥褻得逞；桃園地院法官審理時，阿布杜坦承犯行，事後也與少女家長達成調解，法官審結依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判處有期徒刑8月，緩刑3年，本案還可上訴。

檢警調查，年約30歲的孟加拉籍男子阿布杜，前年透過網路交友軟體認識當時僅14歲的少女，阿布杜明知少女未成年，同年3月1日上午10時許邀約少女與其友人開車至北市西門町一帶遊玩。同日下午3時許其友人先行離開，阿布杜開車搭載少女返回桃園市某區之住處，趁2人獨處時，違反少女之意願，先親吻其嘴巴，再徒手隔著衣服撫摸其胸部等處，以此方式對少女為強制猥褻1次得逞，事後少女返家神情異常，被家人發現報警提告。

檢警偵訊時，阿布杜均坦承不諱，警方則提供其中華民國居留證、與少女之LINE對話紀錄截圖照片、監視器畫面翻拍照片等佐證，少女則指證歷歷，檢方偵結依強制猥褻罪嫌將阿布杜提起公訴。

桃園地院法官審理時，阿布杜事前曾詢問少女年齡，卻利用少女對其之信任，趁與獨處在家之機會，為滿足一己私慾，漠視他人身體自主權及感受，恣意對性智識及自主能力均未臻成熟之少女為強制猥褻行為，對其身心造成相當戕害，顯乏尊重他人身體之意識，考量被阿布杜事後坦承犯行，尚具悔悟之意，其犯罪過程未使用暴力威嚇，手段尚非兇殘，且與少女及其法定代理人達成調解。

法官審酌，阿布杜明確知悉少女為未滿18歲之少年，其犯行已觸犯刑法第224條、兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段之成年人故意對少年犯強制猥褻罪，應依兒童少年福利與權益保障法第112 條第1 項前段規定加重其刑。但考量其未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，因一時失慮，犯後坦承犯行，顯見其甚有悔意，足認經此偵審程序與科刑宣告後，能知所警惕，信無再犯之虞，依刑法第74條第1 項第1 款規定，審結依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判處有期徒刑8月，緩刑3年。

此外，法官衡量阿布杜在台灣已婚與我國籍人民結婚且育有2子，並有中華民國居留證，全戶戶籍資料查詢結果各1份，應無危害社會安全之虞，為使其能照護家庭，上述有期徒刑之宣告，已足使被告知所警惕而無再犯之虞，應無需再由地院併予宣告驅逐出境之必要。

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