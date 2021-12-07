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居檢期間六度外出！桃園男還敢申請1萬4補償金　IG貼用餐影片慘了

▲桃園市陳姓男子去年2月間自香港返台，依防疫規定須居家檢疫14天，陳卻六度外出，還開車與友人用餐，在自己IG上貼文。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市陳姓男子去年2月間自香港返台，依防疫規定須居家檢疫14天，陳卻六度外出，甚至開車與友人用餐，並在自己IG上貼文。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子去年2月香港返台，依照傳染病防治法規定須居家檢疫14天，未料陳在居檢期間六度擅自外出，甚至還開車與友人在餐廳用餐，事後還在自己IG上貼文，同年5月間竟在區公所填寫申領防疫補償金，虛偽聲明並無違反相關規定，詐領14000元補償金，事後被市府社會局查出，會同警方調閱相關通聯紀錄，函請檢方偵辦；桃檢複訊時，陳坦承犯行不諱，檢方7日偵結依詐欺取財罪嫌提起公訴。

檢警調查，30歲的陳姓男子去年2月18日自香港返台，從桃園國際機場入境後，依照傳染病防治法需進行居家檢疫14天，期間不得擅自外出或與他人接觸，未料，陳被查出從2月20日起至3月2日居檢期間，竟六度擅自外出用餐，甚至還開車與友人在某知名泰式餐廳用餐，事後還在IG上貼文之事實。

陳於同年5月在區公所申請防疫補償金，以虛偽不實填寫，聲明並無違反檢疫之相關規定，以此詐術致使區公所承辦人員陷於錯誤，同年6月領取14000元防疫補償金，事後被市府社會局查出施用詐術取得防疫補償金，警方也提供陳再居檢期間六度外出之通聯紀錄，監視系統亦紀錄出陳有駕車外出之事實，甚至陳在自己IG上也貼文與友人在餐廳用餐影片之事實，因此函送檢方偵辦。

桃檢複訊時，陳坦承犯行不諱，檢方根據市府社會局函文、警方調閱其在居檢期間通聯紀錄、基地台均未在住處、監視器亦記錄陳曾開車外出等事實佐證，檢方偵結依詐欺取財罪嫌將陳男提起公訴。

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