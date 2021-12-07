街頭喊「支持民進黨要投4個同意」慘了　高市選委會要找警方處理

記者賴文萱／高雄報導

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁4大公投案進入12月決戰階段，不料，近來有高雄民眾在倒垃圾的時候卻聽見有人在街頭宣傳公投，竟喊出「支持民進黨要投4個同意」。據了解，喊話的人為高雄民間鬥士團體發起人徐尚賢，對此，高雄市選委會表示，宣傳公投內容是否涉及造謠，會請司法警察機關認定處理。

▲近來高雄街頭出現有人宣傳公投，喊出支持民進黨要投4個同意。（圖／記者賴文萱翻攝）

4大公投即將在12月18日登場，民進黨與國民黨分別喊出「4個不同意，台灣更有力」以及「四個都同意，台灣更美麗」口號，但6日傍晚5點50分，在高雄鳳山區新強路竟出現一群人在街頭宣傳公投，但高喊支持民進黨要4個同意，支持民眾黨要4個同意，支持國民黨也要四個同意。

據了解，這帶頭喊話的人就是罷捷發言人、高雄民間鬥士團體發起人徐尚賢，但他並不認為這番言論為造謠，「有什麼錯，支持民進黨的人也可以喊同意啊。」

▲近來高雄街頭出現有人宣傳公投，喊出支持民進黨要投4個同意。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對影片中宣傳公投人士呼籲「你若支持民進黨四項投同意、若支持民眾黨四項投同意、若支持國民黨四項也投同意，作伙愛咱們的土地」等言論，是否觸犯相關法令？高市選委會表示，有關言論既有傳播不實訊息之疑慮，將會移請司法警察機關依權責處理。

至於若干人士在民眾倒垃圾時於路邊宣傳公民投票，高市選委會表示，公民投票法雖未禁止從事公投宣傳，但有關宣傳活動如有妨礙交通、製造噪音或內容涉不法等情況，仍有各該主管法令規範。

市選委會提醒市民大眾，公民投票是擴大民眾政治參與的民主制度，人民皆可對相關公投案表達意見，但有關言論仍不得涉及毀謗或不實，希望任何團體或個人都能共同守法，一起來深化台灣民主。