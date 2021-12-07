　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

街頭喊「支持民進黨要投4個同意」慘了　高市選委會要找警方處理

記者賴文萱／高雄報導

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁4大公投案進入12月決戰階段，不料，近來有高雄民眾在倒垃圾的時候卻聽見有人在街頭宣傳公投，竟喊出「支持民進黨要投4個同意」。據了解，喊話的人為高雄民間鬥士團體發起人徐尚賢，對此，高雄市選委會表示，宣傳公投內容是否涉及造謠，會請司法警察機關認定處理。

▲▼近來高雄街頭出現有人宣傳公投，喊出支持民進黨要投4個同意。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲近來高雄街頭出現有人宣傳公投，喊出支持民進黨要投4個同意。（圖／記者賴文萱翻攝）

4大公投即將在12月18日登場，民進黨與國民黨分別喊出「4個不同意，台灣更有力」以及「四個都同意，台灣更美麗」口號，但6日傍晚5點50分，在高雄鳳山區新強路竟出現一群人在街頭宣傳公投，但高喊支持民進黨要4個同意，支持民眾黨要4個同意，支持國民黨也要四個同意。

據了解，這帶頭喊話的人就是罷捷發言人、高雄民間鬥士團體發起人徐尚賢，但他並不認為這番言論為造謠，「有什麼錯，支持民進黨的人也可以喊同意啊。」

▲▼近來高雄街頭出現有人宣傳公投，喊出支持民進黨要投4個同意。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲近來高雄街頭出現有人宣傳公投，喊出支持民進黨要投4個同意。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對影片中宣傳公投人士呼籲「你若支持民進黨四項投同意、若支持民眾黨四項投同意、若支持國民黨四項也投同意，作伙愛咱們的土地」等言論，是否觸犯相關法令？高市選委會表示，有關言論既有傳播不實訊息之疑慮，將會移請司法警察機關依權責處理。

至於若干人士在民眾倒垃圾時於路邊宣傳公民投票，高市選委會表示，公民投票法雖未禁止從事公投宣傳，但有關宣傳活動如有妨礙交通、製造噪音或內容涉不法等情況，仍有各該主管法令規範。

市選委會提醒市民大眾，公民投票是擴大民眾政治參與的民主制度，人民皆可對相關公投案表達意見，但有關言論仍不得涉及毀謗或不實，希望任何團體或個人都能共同守法，一起來深化台灣民主。

►全台都能用！福容大飯店住宿券划算到爆

ET快訊
印度苦行僧「舉手45年」從未放下！極細右手照曝光
少女肚子隆起「爬滿妊娠紋」　醫抽出16000ml超噁濃汁
林秉樞憑什麼行情那麼好？她曝光「秉摳流」把妹技巧
快訊／新北民宅火警　3樓頂鐵皮全面燃燒「火勢猛烈」
三總驚爆集體舞弊！多名牙醫涉「浮報收回扣」　8人遭約談
慶生喝到嗨喊「裸體萬歲」　海軍慶生趴慘變淫亂派對
薑母鴨店「為何沒賣白飯」　內行揭2大內幕：這樣賺爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

他曝林秉樞的側翼粉專！這些人按讚　打完高嘉瑜後4天沒發文

街頭喊「支持民進黨要投4個同意」慘了　高市選委會要找警方處理

劉櫂豪開設網路平台助推廣台東鳳梨釋迦　柯建銘：黨團訂購150箱

收到顏寬恒存證信函不怕　他反嗆顏「空心草莓冬瓜」

柯文哲籲蘇貞昌查網軍　王世堅譏：柯是「網軍之父」先自銬去自首

柯文哲喊嚴查網軍　顏若芳點名這3人「說別人前看看自己」

台灣茶用農藥是毒茶？　蔡英文讚插畫家反證：反萊豬不反萊牛是騙票

運產條例抵稅誘因150%過關　蔡易餘特別感謝這位老同事

藍營爆民進黨辦千人宴宣導公投涉賄　綠反擊：純受邀沒動員

新北4100家攤商不賣萊豬　侯友宜：政治思維勿凌駕食安

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

超壯惡霸犬咬合力「秒掉寶特瓶」　曾被禁養！業者嘆：意外都是人為

歸剛欸！俄國水母斷頭超神配音　還有「歌曲版」網讚：最狂迷因

道歉13次沒用！恐怖老闆攔車怒捶　露營區一查竟是違法經營...網狂酸

露營烤全雞！糗發爐變浴火鳳凰　網友見整隻焦黑笑：祖先收到了

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

他曝林秉樞的側翼粉專！這些人按讚　打完高嘉瑜後4天沒發文

街頭喊「支持民進黨要投4個同意」慘了　高市選委會要找警方處理

劉櫂豪開設網路平台助推廣台東鳳梨釋迦　柯建銘：黨團訂購150箱

收到顏寬恒存證信函不怕　他反嗆顏「空心草莓冬瓜」

柯文哲籲蘇貞昌查網軍　王世堅譏：柯是「網軍之父」先自銬去自首

柯文哲喊嚴查網軍　顏若芳點名這3人「說別人前看看自己」

台灣茶用農藥是毒茶？　蔡英文讚插畫家反證：反萊豬不反萊牛是騙票

運產條例抵稅誘因150%過關　蔡易餘特別感謝這位老同事

藍營爆民進黨辦千人宴宣導公投涉賄　綠反擊：純受邀沒動員

新北4100家攤商不賣萊豬　侯友宜：政治思維勿凌駕食安

阿部瑪利亞甜誇炎亞綸「全台最帥」　被反撩1句話全身發燙！

放棄抗中？《經濟學人》：58%美國人視北韓為最大敵人

國中妹「1個月爆刷15萬」！親吐原因讓人超心疼：降低罪惡感

點豬腳外送「打開驚見西施犬」！　美女主播荒唐噴笑釀放送事故

他曝林秉樞的側翼粉專！這些人按讚　打完高嘉瑜後4天沒發文

偷吃閨蜜男友「一次就懷孕」！渣女暈船超無助：她會原諒我吧？

總欸驚喜探視　詹子賢：原本想睡！結果完全醒來了

開場4分鐘就有人領便當！女老師遭割腕放血「面露詭異微笑」

台中人用這招省交通錢！金鑽級捷粉月搭122次　倒賺762元越搭越省

集結超過50家名店！草莓甜點市集12／10登場陪跨年　肉桂捲也吃得到

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

政治熱門新聞

快訊／台中5確診為Omicron？4人打過疫苗　檢體今早急送實驗室

士官長替女士官「按摩服務」遭控性騷　海軍記大過汰除

跟林秉樞交友錯在哪？王浩宇這樣說

開罰顏寬恒無照開挖土機？勞檢處給答案了

顏家招待所開拆！顏寬恒轟「公保地等嘸徵收」

林秉樞曾與4立委吃飯　郭國文爆：他聊范雲著作讓人有共鳴

快訊／奄奄一息簽自白書　高嘉瑜戴黑口罩現身吐一句話

19秒的逼供片！　律師：高嘉瑜當時奄奄一息躺床上、不回答就挨打

快訊／招待所違建開拆！顏寬恒將說明

網紅自爆「交手林秉樞」8個月！最後私訊內容曝

月花40萬交際　林秉樞「綠營網軍」關係圖、5大疑點曝光

開拆招待所！顏寬恒敲下第一塊磚

「我搞不好也要離開！」侯友宜一句話引遐想　柯文哲在旁出聲緩頰

快訊／中職第六隊露曙光？　立院三讀修正《運產條例》

更多熱門

相關新聞

辦千人宴宣導公投涉賄？民進黨駁斥

辦千人宴宣導公投涉賄？民進黨駁斥

台中市中二選區補選激戰，藍綠互控對方有「炒米粉」、「請吃飯」爭議，藍營台中市議員陳文政今天在市議會抨擊綠營在一場千人餐會現場要民眾公投投下「不同意」票，痛批此舉已符合公投法中「期約」及「不正利益」的要件，只要吃飯的人沒有自己付錢，即構成「賄選」。

他倒垃圾驚聽見　支持民進黨要投4個同意

他倒垃圾驚聽見　支持民進黨要投4個同意

綠營新秀合體掃街　宣講公投四個不同意

綠營新秀合體掃街　宣講公投四個不同意

暴力掀波　林秉樞網軍案有兩結局

暴力掀波　林秉樞網軍案有兩結局

有人散發「假公投文宣」下場慘了　民進黨已送警局處理

有人散發「假公投文宣」下場慘了　民進黨已送警局處理

關鍵字：

選委會公投

讀者迴響

熱門新聞

即／清水5確診外籍船員足跡出爐

女友約砲「聊一下就上床」　男大生暴怒性侵

高嘉瑜「19秒逼供片」畫面曝光　右手臂濺血！奄奄一息

林秉樞玩很大　私密檔驚見「富可敵國貴婦」

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

少婦包浴巾等外送　老公怒打死人

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

年輕時打老婆　男中風遭妻子凌虐14年致死

副業年收4千萬！古娃娃開4職缺月薪最高55K

她-196度冷凍30年等復活　尪早有新歡

快訊／台中清水深夜傳載走2確診　衛生局回應了

《魷魚》韓美女拍露點床戲「老公美國看到」

比特犬咬死童家長被罵爆！他見疑點翻轉

900人視訊傻眼　CEO：你各位被解雇了

美術生「自畫像」爆紅　師見「本尊」給0分

更多

最夯影音

更多
6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」
劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面