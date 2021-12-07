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新北綠營3新秀合體新店掃街　宣講1218公投「四個不同意」

▲▼民進黨新北市議員參選人張銘祐、山田摩衣、卓冠廷7日在新店合體掃街，共同宣講1218公投「四個不同意」。（圖／張銘祐辦公室提供）

▲民進黨新北市議員參選人張銘祐、山田摩衣、卓冠廷合體掃街，共同宣講1218公投「四個不同意」。（圖／張銘祐辦公室提供）

記者林銘翰／新北報導

民進黨新北市議員參選人張銘祐、山田摩衣、卓冠廷7日合體掃街，並且至當地土地公廟參拜，祈求國泰民安、疫情早日遠離，隨後走入新店碧潭市場與市民互動，為12月18日的四大公投案宣講，呼籲新北鄉親們為了台灣的未來、新北的發展，一定要投下「四個不同意」。

張銘祐表示，他和山田摩衣及卓冠廷3位市議員擬參選人，過去都深受民主前輩的長期栽培，身為年輕世代的他們，覺得為了台灣的未來，必須要積極站出來說明四大公投案。

張銘祐強調，他們3人對於重啟核四是全力堅決反對，前總統馬英九對於核四的說法反覆，加上核四是拼裝車，有嚴重的安全疑慮，基於福島核災的前車之鑑，重啟核四不利北台灣發展，更何況民意沒有如此要求，希望特定人士不要刻意政治操作。

卓冠廷則說，今天他與張銘祐及山田摩衣3人聚集在新店宣講，不是為自己的選舉，而是為了新北的發展，新北市已經有核一及核二等待除役，還有核廢料的問題仍舊無解，因此絕不能再有核四。

卓冠廷認為，國民黨想遷離第三天然氣接收站，會讓桃園大潭電廠機組延後運轉，可能會導致未來要燒更多煤碳，這無益於台灣的能源轉型。

山田摩衣指出，美國使用萊劑來養牛及養豬，養牛使用萊劑是養豬的三倍之多；無論是美牛或美豬，進口都是符合國際標準，政府也有在邊境嚴格把關檢驗，為了取得更多國家的支持與信任、為了讓台灣加入CPTPP，台灣不能被排除在國際之外，反對美豬進口並不合理。

山田摩衣也提到，2018年公投綁大選時造成選務上的混亂，為了避免選務作業繁雜及選務人員過勞的問題，應該要落實對事不對人，因此公投不能綁大選。

▼民進黨新北市議員參選人山田摩衣、張銘祐、卓冠廷。（圖／張銘祐辦公室提供）

▲▼民進黨新北市議員參選人張銘祐、山田摩衣、卓冠廷7日在新店合體掃街，共同宣講1218公投「四個不同意」。（圖／張銘祐辦公室提供）

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