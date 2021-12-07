倒垃圾聽見「支持民進黨要投4個同意」　他氣炸大罵：選舉奧步

▲近來高雄街頭出現有人宣傳公投，喊出支持民進黨要投4個同意。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁4大公投案進入12月決戰階段，不料，近來有高雄民眾在倒垃圾的時候卻聽見有人在街頭宣傳公投，竟喊出「支持民進黨要投4個同意」。高雄市議員林智鴻氣炸表示，選舉奧步真的毋通，民進黨高雄市黨部主委趙天麟也譴責造謠扭曲，提醒造謠者將觸犯公民投票法會被處5年以下有期徒刑。

▲近來高雄街頭出現有人宣傳公投，喊出支持民進黨要投4個同意。（圖／記者賴文萱翻攝）

4大公投即將在12月18日登場，民進黨與國民黨分別喊出「4個不同意，台灣更有力」以及「四個都同意，台灣更美麗」口號，但6日傍晚5點50分，在高雄鳳山區新強路竟出現一群人在街頭宣傳公投，但高喊支持民進黨要4個同意，支持民眾黨要4個同意，支持國民黨也要四個同意。

▲高雄市議員林智鴻譴責選舉奧步。（圖／記者賴文萱翻攝）

林智鴻對此表示，投票近了，惡質的選舉文化也出現，選舉奧步真的毋通！台灣若不好，哪些人最開心？當然就是這樣出奧步、造謠、存壞心的一群人，還有持續搗亂台灣的國民黨！他奉勸，真的麥擱亂，為了我們的下一代，更是為了台灣的未來，一定要團結、堅定、作伙站出來投出「四個不同意」。

趙天麟也發聲，嚴正譴責不肖之徒用選舉奧步惡意造謠、扭曲民進黨的主張及捍衛的價值，並促警方積極偵辦，揪出造謠的民眾並予法辦。

根據公民投票法第35條的規定，以強暴、脅迫或其他非法之方法，妨害他人為公民投票案之提案、撤回提案、連署或投票，或使他人為公民投票案之提案、撤回提案、連署或投票者，處5年以下有期徒刑。

趙天麟指出，四大公投關係台灣立足國際經貿舞台、能源轉型、民主深化等，呼籲有心人勿用奧步造謠扭曲，令人不齒。另有關高雄市選舉委員會說，民眾在街頭宣講公投立場沒有問題一事。民進黨部呼籲市選委會要有作為，不要助長造謠、混淆事實。