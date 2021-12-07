藍營爆民進黨辦千人宴宣導公投涉賄　綠反擊：純受邀沒動員

▲藍營爆民進黨辦千人宴宣導公投涉賄選，綠反擊：純受邀、無動員。（圖／陳文政服務處提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市中二選區補選激戰，藍綠互控對方有「炒米粉」、「請吃飯」爭議，藍營台中市議員陳文政今天在市議會抨擊綠營在一場千人餐會現場要民眾公投投下「不同意」票，痛批此舉已符合公投法中「期約」及「不正利益」的要件，只要吃飯的人沒有自己付錢，即構成「賄選」。民進黨台中市黨部澄清，該活動為「保生大帝聖誔活動」，副總統賴清德應邀參加並在致詞結束後離去，民進黨沒有動員參加，也沒有支付餐會費用。

市議員陳文政表示，最近台中網路間流傳一段公投說明會的影片，地點是台中清水知名高級餐廳，副總統在台上宣傳公投要投4個不同意，台下是一張一張的圓桌，並備有每人專用的碗筷、且桌上還有特定團體名稱。

▲藍營爆民進黨辦千人宴宣導公投涉賄選，綠反擊：受邀參加。（圖／陳文政服務處提供）



陳文政強調，當天有副總統賴清德等綠營大咖出席，呼籲檢警調：「不要雙重標準！」里長幫顏寬恒辦合法炒米粉被批評「吃太飽」，就被大批檢警帶回訊問，這場綠營公投說明會「擺桌設宴」，種種跡證都已符合賄選的要件，檢警調應儘速調查當天會場到底準備什麼菜色、消費多少金額，以及動員來用餐的民眾是否都有自己付錢。

民進黨台中市黨部主委李天生指出，保生大帝總會12月4日在清水舉辨一場千人宗教聚會，同時一併辦桌，副總統賴清德應邀參加，不過致詞結束後隨即離去。李天生強調，這場餐會是由保生大帝總會主辨，和民進黨無關，民進黨沒有動員參加，也沒有支付餐會費用，希望外界不要以訛傳訛，惡意抹黑。